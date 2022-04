Enfermera fue asesinada en Cali mientras almorzaba en un restaurante

Mientras almorzaba en un restaurante, en Cali, fue asesinada una mujer que tenía puesto un uniforme de enfermería.

El homicidio se registró en un establecimiento de la carrera 39 con calle 26, barrio La Esperanza, en la tarde de este miércoles, 27 de abril.

Hasta ese lugar llegaron sujetos armados y le dispararon a la víctima, identificada como Sindy Lorena Muñoz, quien tenía 33 años y murió en el lugar de los hechos.

Las causas que rodearon el asesinato de esta enfermera y los presuntos responsables son materia de investigación de las autoridades.

Otro caso de violencia contra una mujer se registró en Cali esta semana, cuando ladrones le dispararon en la cara a Karen Andrea Villareal tras robarle su moto.

Este hurto quedó registrado en un video. Las imágenes muestran a varios ladrones en motos emboscando a una mujer en la noche del pasado lunes, 25 de abril, para robarle su vehículo.

Tras intimidarla, los delincuentes logran hacerse por la fuerza con la moto en la que se movilizaba la mujer. No satisfechos con robarla, le dispararon con un arma traumática, provocándole heridas en el rostro y un antebrazo.

“La abordaron unos diez tipos en moto y uno de ellos se bajó y le quitó la moto que no le prendía, porque estaba lloviendo. Este señor luego la insultó, le dio patadas y me le pegó dos tiros, uno en el rostro que me la desfiguró y otro en el brazo”, dijo a Q’hubo la madre de la víctima del robo.

Una mujer de 26 años fue atacada por 10 delincuentes que se movilizaban en motocicletas en Cali. Los delincuentes golpearon y le dispararon en la cara a la víctima para quitarle su moto. La mujer sobrevivió al atraco, pero ahora necesita una cirugía para reconstruir su rostro. pic.twitter.com/HNnZpU4ZGz — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 27, 2022

La víctima del atraco, identificada como Karen Andrea Villareal, de 26 años, permanece recluida en un centro asistencial de Cali. La mujer necesitaría cirugía plástica en su rostro por la gravedad de la herida.

Al conocer este atraco, la Policía Metropolitana de Cali dispuso un grupo de investigadores de la Sijín para dar capturar a los responsables del atraco y el ataque contra la mujer.

Las autoridades confirmaron que los delincuentes están plenamente identificados y que esperan dar con sus capturas prontamente. “Todas las evidencias serán dispuestos para la judicialización de estos delincuentes”, dijo el coronel Nelson Zabala, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana.

Ladrones arrastraron y golpearon mujer para robarla

El pasado domingo, 24 de abril, ocurrió un brutal atraco a una mujer en el barrio Alameda de Cali. En el video del robo, que ha sido difundido en redes sociales, se ve a la mujer llegar a un lugar indeterminado del sector mencionado. En cuanto se baja del vehículo, los ladrones a bordo de una moto, que aguardaban por su descenso, la interceptan con violencia.

Apenas los delincuentes llegan a su encuentro con la víctima, el parrillero se baja de la moto y trata de agarrar por el hombro a la mujer, que se resiste e intenta escapar. El criminal no se lo permite y acaba arrastrándola con fuerza.

Esto sucede al tiempo que el conductor del vehículo en el que ella llegó al lugar, en el que ocurrió el robo, arranca la marcha y, cuando parece que acabará arrollando al ladrón y a la víctima, termina golpeando solo a la mujer, pues el criminal logra quitarse de su camino. En las imágenes se ve que el ladrón, al parecer, dispara un arma que podría ser traumática.

El vehículo blanco sale del cuadro del video y, con la mujer en el suelo, el ladrón se sube a la moto para huir de la escena. Sin embargo, se baja otra vez y le quita sus pertenencias a la víctima, la cual yacía en el piso tras el golpe del carro. Además, recoge lo que serían otros objetos propiedad de la mujer que se cayeron en el forcejeo inicial.

Con las pertenencias de la mujer en su poder, el ladrón se sube nuevamente a la moto y emprende a la huida junto a su cómplice.

La mujer intenta correr detrás de la moto pero acaba cayendo al piso nuevamente, posiblemente afectada por el choque del carro. Finalmente, logra levantarse y se esconde detrás de un vehículo gris. En ese momento algunas personas llegan a auxiliarla.

SEMANA conoció que la víctima no denunció ante las autoridades el atraco ocurrido en la tarde del pasado domingo, 24 de abril, en el barrio Alameda de Cali. Unidades de la Sijín de la Policía están buscando a la mujer para conocer su versión de los hechos e iniciar la investigación del robo.

“Estamos analizando esos elementos materiales probatorios (el video) que nos permitirán judicializar este caso y establecer los responsables rápidamente. Invitamos a la ciudadanía a que denuncie de manera oportuna”, dijo el coronel Nelson Zabala, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Cali.