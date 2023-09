Alcalde Jorge Iván Ospina sorprende con inusual pedido a Shakira, para que se presente en la Feria de Cali. “Se puede”, dice el mandatario

Sin embargo, este 2023 su nombre ha sonado más que nunca. Los más recientes galardones los recibió en la pasada entrega de los MTV VMAs, donde además tuvo una destacada presentación que no deja de ser tendencia en redes sociales.

Shakira en los MTV Video Music Awards en Newark, New Jersey. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic). | Foto: FilmMagic

Como ha sido a lo largo de su trayectoria, la cantante es aclamada por su público en diferentes lugares del mundo, y la ciudad de Cali no es la excepción, así lo dejó en evidencia el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez.

Cabe recordar que en la gala de los premios MTV VMAs, que se llevó a cabo en el Prudential Center de Nueva Jersey, Shakira no solo asistió como toda una estrella internacional, sino que también deslumbró con un show de 10 minutos, en el que demostró una trayectoria de más de 30 años, en la que ha hecho las veces de cantante, bailarina, compositora, intérprete de varios instrumentos, juez de realities y hasta actriz.

Luminarias como Taylor Swift, Selena Gómez, Karol G, Nelly Furtado, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Justin Timberlake y muchos más, quedaron boquiabiertos con el performance de la barranquillera, quien interpretó canciones como She Wolf, Te Felicito, TQG, Whenever Wherever, Hips Don’t Lie y la estridente Sesión 53, que de inmediato fue el tema de conversación en las redes sociales, pues este sencillo es un dardo venenoso hacia Piqué y su actual novia Clara Chía.