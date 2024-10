Así se prepara Yumbo para albergar la Zona Azul de la COP16: logros y avances de un municipio en crecimiento

SEMANA: alcalde, cambiando de tema. Las noticias positivas para Yumbo no vienen solo por la COP16, sino también por iniciativas sociales como el Arullo, que es el jardín infantil que hace historia en el valle del Cauca...

É.R: es el primer jardín nocturno en el Valle del Cauca y en el país que se crea con una estrategia articulada con la Gobernación del Valle, donde la gestoras vieron la necesidad de darle la oportunidad a los padres de familia cabeza hogar, que no tienen con quién dejar sus hijos y que tienen horarios nocturnos de trabajo, que puedan en un sitio darle la posibilidad de que sus hijos puedan ser cuidados con las mejores condiciones y los mejores profesionales, pero también los que tienen la posibilidad de estudiar en la noche, que no tenían con quién dejar los niños normalmente, en un horario académico de seis y media de la tarde hasta las diez de la noche, pues arrullo también facilita esa posibilidad pero no solamente es un jardín infantil nocturno, sino que tenemos unos programas de acompañamiento a las familias que tienen a sus niños en el jardín infantil nocturno y son procesos que se hacen.