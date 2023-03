Capturaron al presunto homicida de futbolista en Jamundí, Valle; así fue descubierto

Las autoridades dieron con el paradero del presunto homicida de la joven promesa del fútbol Sebastián Camilo Guzmán, quien fue asesinado en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) el pasado 23 de enero, en medio de un caso de intolerancia social.

En ese momento, Lerma Talentos Colombia FC NS, equipo con sede en Bogotá al cual pertenecía el joven Sebastián Camilo, lamentó lo ocurrido: “Nos dirigimos a ustedes con la peor noticia que hemos manifestado por este grupo en los 12 años de trabajo en pro de los jóvenes. Desafortunadamente, mataron en el municipio de Jamundí, Valle, a uno de nuestros deportistas de la categoría mayor”.

Sebastián Camilo Guzmán tenía 19 años de edad. - Foto: Tomada de redes sociales

El club indicó que el jugador se encontraba en su período de vacaciones y volvería a incorporarse a los entrenamientos, en la capital del país, el primero de febrero.

De acuerdo con las autoridades, esta persona había tenido una rencilla con uno de los hermanos de la víctima.

El sujeto fue capturado por uniformados de la Policía Metropolitana de Cali, en una vía pública del corregimiento El Carmelo, en el municipio de Candelaria, Valle.

“Unidades de la Seccional de Investigación Judicial materializaron la orden judicial contra esta persona conocida en el mundo delincuencial como El Niche o Bayron. Fue presentado ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego”, dijo el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía de Cali.

Al parecer, esta persona habría accionado un arma de fuego, hiriendo al joven futbolista cuando se encontraba en un establecimiento comercial.

Las autoridades revelaron que se presume que el agresor se encuentra vinculado a actividades de microtráfico y registra anotaciones por homicidio cuando era menor de edad.

El sujeto fue capturado en una vía pública del corregimiento El Carmelo, en el Valle. - Foto: Cortesía Policía Nacional

“Este sujeto se va del municipio de Jamundí para evadir la acción de la justicia y gracias a un trabajo muy profesional de nuestras unidades, logran la captura de este sujeto”, sostuvo Quintero.

El policial agregó: “El asesinado era un joven de 19 años de edad, un futbolista que pertenecía a un equipo colombiano. Ya le habían hecho una transferencia al fútbol extranjero, por lo que se iba a trasladar del país. En esos días él estaba de vacaciones, estaba acá con la familia, y lamentablemente pierde la vida en esos hechos de intolerancia social”, afirmó el subcomandante.

Al capturado le fue dictada medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro penitenciario y carcelario.

Entretanto, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, precisó que con esta captura se da un golpe muy importante en el esclarecimiento de un homicidio que consternó a todo el municipio. “Una joven promesa del deporte, que iba a ser como decía el coronel, ya trasladado a otro país para que desarrollara sus capacidades, fue segada su vida, pero la acción de la Policía hoy está demostrando que no quedó en la impunidad”, dijo.

También agradeció el fortalecimiento que ha tenido la estrategia de recompensas que se viene adelantando, y que gracias a ello pudieron también dar fácilmente con el responsable de este hecho.

“La Policía seguirá fortaleciendo sus capacidades de investigación, en articulación con la Fiscalía para poder seguir esclareciendo crímenes, pero, sobre todo, salvaguardando la vida de los ciudadanos en el municipio de Jamundí y en el Valle”, aseguró.

El mandatario también dijo que si bien esta acción no remedia la vida del joven futbolista, sí deja claro la contundencia del Estado para esclarecer los crímenes, “para que no quede en la impunidad y para que no se sigan cometiendo este tipo de situaciones”, recalcó.

Sebastián Camilo Guzmán. - Foto: Tomada de redes sociales

Por último, envió un mensaje contundente a quienes están envueltos en acciones criminales. “Aquellos que quieren generar sicariatos, situaciones de violencia en el municipio y en el área metropolitana, les quiero decir que vamos a capturarlos, no vamos a descansar hasta que ustedes estén tras las rejas y cumplan con las condenas que la ley les establece”, concluyó.