Comerciante víctima de extorsión en Tuluá, Valle, cerró su negocio, le exigían 18 millones de pesos

El hombre decidió poner en conocimiento de las autoridades la situación, pero no ha recibido respuestas.

El municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se encuentra atravesando por una alarmante ola de extorsiones. Ante esta situación, un comerciante, a manera de rechazo, cerró su negocio con el objetivo de exigir a las autoridades aumentar las medidas que salvaguarden su integridad, la de su familia y empleados.

Asimismo, dentro de la medida que tomó, también decidió salir de la ciudad. “Tres veces me han amenazado. Me llegan mensajes de texto diciéndome que van atentar contra mi vida, por eso tuve que salir de Tuluá e irme a otro lugar. No voy a colocar en riesgo mi vida ni la de mis empleados”, dijo la víctima a Blu Radio.

El comerciante también aseguró que le estaban pidiendo 18 millones de pesos, supuestamente, para no atentar contra su vida y negocio. Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la Nación está enterada de la situación, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuestas.

“Yo tengo mi familia en Tuluá y eso es lo que más me preocupa. Realmente ser comerciante es un peligro, increíble como se volvió la ciudad”, manifestó.

Al respecto, las autoridades indican que han estado adelantando diferentes operativos contra este delito, producto de ello, a finales de enero se hicieron efectivas 39 capturas en el municipio por microtráfico y extorsión.

“Dentro de las acciones que hemos identificado y ejecutado en el municipio tenemos el Cartel de los Más Buscados, que en 15 días de intervención deja 39 capturas, cuatro de los del Cartel. Asimismo, cuatro vehículos incautados, un número importante de armas y de estupefacientes. Todo esto ha sido gracias al trabajo articulado con Ejército, Fiscalía, Policía, Gobernación y Alcaldía de Tuluá”, detalló Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, al término de un consejo de seguridad liderado por la Gobernación del Valle.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, dio las declaraciones en medio de una rueda de prensa. - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

El funcionario señaló que gracias al Cartel de los Más Buscados, que tiene una bolsa para Tuluá de más de 300 millones de pesos, se ha incrementado la denuncia ciudadana para asestar importantes golpes contra el delito.

El coronel Ever Gómez, comandante de la Policía Valle, recordó que unos 300 efectivos de Policía y Ejército han realizado diversas operaciones en este municipio, con un refuerzo especial en unidades de inteligencia.

“Las operaciones militares de estabilización y control de área continúan en el departamento, teniendo en cuenta las indicaciones del alto gobierno y de nuestro comando superior. Estos resultados demuestran que seguimos actuando. No hemos parado las operaciones, por el contrario, seguiremos aquí en Tuluá, haciendo esa tarea con la Policía, de ese apoyo que estamos suministrando”, añadió el brigadier general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Brigader general, William Fernando Prieto Ruiz, Comandante de la Tercera Brigada. - Foto: Pantallazo

El Gobierno del Valle reitera la invitación a todos los tulueños a que continúen denunciando el crimen a través de las Líneas Seguras: 3232733387, 3202976662 o mediante el 123. Garantizan absoluta reserva.

Autoridades aprehendieron a un menor cuando recibía extorsión

Un juez penal para Adolescentes dictó medida de internamiento preventivo contra un menor de 17 años, en un Centro de Atención Especializada (CAE), a quien un fiscal especializado le imputó cargos como presunto autor del delito de extorsión.

El menor fue aprehendido en flagrancia en un centro comercial de Buenaventura, Valle del Cauca, por agentes del Gaula de la Policía Nacional, cuando recibía, por parte de la víctima, $20′000.000 en un sobre de manila.

“De acuerdo con la investigación, el 17 de enero de 2023, un ingeniero empezó a recibir llamadas a su teléfono celular, por parte de un sujeto que se identificó como El Tío, presunto integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, en la llamada, El Tío presuntamente amenazó al hombre de muerte exigiéndole el pago de $150 millones para dejarlo realizar un trabajo que adelanta con otro ingeniero, en el sector rural de Sabaletas, incluso, las amenazas se habrían extendido hasta su familia.

“Las llamadas amenazantes se prolongaron durante el mes de enero hasta el 11 de febrero, cuando acordaron el pago de 20 millones de pesos, para ser entregados a un emisario de la estructura criminal, en un centro comercial de Buenaventura”, indicó la Fiscalía.

Según las autoridades, por teléfono, el menor habría acordado con el ingeniero un primer pago de 20 millones de pesos. - Foto: Stock

Acordada la hora y el lugar, el menor llegó al establecimiento comercial y abordó a la víctima, exigiéndole “la entrega del encargo para El Tío”, a lo que la víctima accedió. Cuando el menor empezó a revisar el contenido del sobre de manila, fue aprehendido por las unidades del Gaula.