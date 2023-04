Concejal de Cali llamó mentiroso a secretario de Seguridad en ofuscado debate de control político

El concejal Harvy Mosquera, en el más reciente debate que se estaba adelantando en el Concejo de Cali, le llamó mentiroso al secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle, Jimmy Dranguet.

Todo ocurrió cuando el presidente del Concejo, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, le dio la palabra a Mosquera, quien aprovechó su intervención para manifestar: “de verdad, Secretario, siento que usted ya se acostumbró a venir aquí a decirnos mentiras, y que nosotros simplemente nos allanamos a lo que usted ha citado, a lo que usted diga”, dijo inicialmente.

Más reciente debate en el Concejo de Cali. - Foto: Cortesía Concejo de Cali

Después agregó: “a mí me parece que nos debe respetar. Respéteme, yo he sido supremamente gentil y cordial con usted, y no merezco que venga aquí al atril a decirnos cualquier cantidad de cosas, que muy bien van a salir en titulares, pero que en la práctica no se van a desarrollar”, señaló.

De acuerdo con el cabildante, Dranguet ha asegurado que se trabaja en la construcción de un nuevo Centro Carcelario por 2.500 millones de pesos, para 2 mil sindicados que estará ubicado en Yumbo sector de Menga y una construcción más en el predio de la Corbata en Navarro para 2.800 sindicados, sin embargo, no habrían avances.

Según Jimmy, en el tema de hacinamiento carcelario, Cali tiene obligaciones y tiene un plan de trabajo. “Tenemos un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para un cupo adicional en establecimientos carcelarios cerca de Cali y la región para 500 sindicados en estaciones de policía, con una inversión de mil millones de pesos”.

La Concejal María Isabel Moreno Salazar, indicó que no hay una concertación con la comunidad de Yumbo para construir una nueva URI. “Tal decisión implica tomar decisiones que trasladan los problemas de seguridad de Cali a otros municipios. Aquí corresponde asumir una posición de área metropolitana porque la seguridad de aquí afecta toda el área de influencia de Cali”, sostuvo Moreno Salazar.

María Isabel Moreno Salazar, Concejal de Cali. - Foto: Cortesía Concejo de Cali

Cabe recordar que el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Zúñiga, y el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, realizaron varios recorridos por los establecimientos penitenciarios de Cali y Jamundí (Valle del Cauca), a inicios de este mes.

Según indicaron, esta acción se realizó con el objetivo de analizar la situación carcelaria planteando acciones que se puedan adelantar desde el Gobierno nacional y local para mejorar las condiciones de reclusión de los privados de la libertad, sobre todo para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho viene haciendo una serie de visitas a diferentes municipios especialmente importantes para el desarrollo del país. Por esta razón, hemos venido a Cali para revisar el tema de la política criminal y penitenciaria y ver cómo se pueden abordar las iniciativas de justicia en la región”, manifestó el viceministro Zúñiga.

El funcionario aseveró que desde el organismo nacional de Justicia existe el compromiso de trabajar mancomunadamente con las autoridades municipales para generar proyectos que mejoren el acceso a la justicia de la población víctima, disminuir la problemática de hacinamiento de los centros penitenciarios y atender integralmente a los jóvenes que estén en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes.

De acuerdo con Dranguet, durante la visita del Ministerio de Justicia se acordaron tres acciones para ejecutar en el mediano plazo, y así mejorar las condiciones de los jóvenes recluidos en los Centros de Atención Especializada (CAE).

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Según informó, la primera tiene que ver con la implementación de bibliotecas en los CAE del Valle de Lili y el Buen Pastor, que formarían parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. Segundo, van a promover la creación de huertas urbanas en estos espacios para que los jóvenes puedan resarcir el daño que han hecho, generando productos bien sea para su autoconsumo o para beneficiar a otras poblaciones.

“Tercero, queremos sumarnos a trabajar con la ley que les brinda beneficios a las madres comunitarias privadas de la libertad; permitirles a estas cabezas de hogar que puedan cumplir parte de su pena trabajando y aportando a la sociedad que, de una u otra manera, dañaron con la comisión de delitos”, sostuvo.

Respecto a la problemática del hacinamiento en las estaciones de policía, el funcionario indicó que el Distrito ya cuenta con un espacio donde esperan albergar este año a cerca de mil personas privadas de la libertad en condición de sindicadas.

Se trata de una bodega ubicada en el norte de la ciudad, la cual próximamente entraría en un proceso de adecuación basado en las instrucciones y directrices que establece el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para recluir sindicados.

Sin embargo, a la fecha no se han visto acciones sobre lo mencionado por el secretario Dranguet.