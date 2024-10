COP16 en Cali: esta es la programación completa para que arme parche en el Circuito de la Biodiversidad

La Conferencia COP16 comenzó por todo lo alto en Cali, Valle del Cauca. La ciudad tiene una serie de eventos y conciertos que amenizan este espacio de discusión internacional sobre la conservación de la biodiversidad.

La Zona Verde tiene en el centro histórico de la ciudad todo el montaje para que emprendedores, organizaciones y los gobiernos local y regional interactúen diariamente con más de 15.000 visitantes y hacer recorridos interactivos para que más de 13.000 visitantes diarios puedan vivir y participar en espacios inmersivos.

Paralelo a este espacio, está el circuito de la Biodiversidad que tiene en el Polideportivo Los Almendros, el Bulevar del Oriente y la Unidad Deportiva Alberto Galindo espacios para conciertos con Monsieur Periné, Niche, Orquesta Lebrón, cultura, teatro, música y toda la exposición de emprendimientos verdes y mercados campesinos.

La siguiente es la programación del Circuito de la Biodiversidad, que inicia el martes 22 de octubre y va hasta el domingo 27:

Martes 22 de octubre

Concierto Mauro CastilloHora: 8:00 p.m. Lugar: Plaza de Cayzedo

Miércoles 23 de octubre

Calentando motores Ciudadela EducativaLugar: Polideportivo Los Almendros (calle 62 # 2-123, barrio La Rivera)Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.| Actividades interactivas y culturales.| Circo con temática ambiental.| Presentaciones artísticas.

Jueves 24 de octubre

Entrando en calor Ciudadela EducativaLugar: Polideportivo Los Almendros (calle 62 # 2-123, barrio La Rivera)Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.| Actividades interactivas y culturales.| Circo con temática ambiental.| Presentaciones artísticas.Ciudadela de la BiodiversidadLugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo (carrera 52 # 2-68).Hora: a partir de las 10:00 a.m.| Emprendimientos verdes.| Mercado campesino.Coliseo El Pueblo• Inicio del Festival Mundial de Salsa.Hora: 10:00 a.m.• Reconocimiento a Willy García por sus 30 años de trayectoria.Hora: 8:00 p.m.

Viernes 25 de octubre

Ciudadela EducativaLugar: Polideportivo Los Almendros (calle 62 # 2-123, barrio La Rivera).Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.| Actividades interactivas y culturales.| Circo con temática ambiental.| Presentaciones artísticas.Ciudadela de la BiodiversidadLugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo (carrera 52 #2-68).Hora: a partir de las 10:00 a.m.| Emprendimientos verdes.| Mercado campesino.Azotando baldosaLugar: tarima de concierto, planchón de la Unidad Deportiva Alberto Galindo• Concierto de Yeison LanderoHora: 6:00 p.m.• Concierto de Monsieur Periné.Hora: 8:05 p.m.• Concierto del Grupo Niche.Hora: 9:00 p.m.Coliseo El PuebloHora: 10:00 a.m.• Festival Mundial de Salsa.Ciudadela de la Reconciliación – ¡Pa állá voy yo!Lugar: Bulevar de Oriente.Hora: 8:00 a.m.| Presentaciones artísticas y culturales.| Espacios para el cuidado de la salud.• Concierto Alexis MurilloHora: 6:45 p.m.• Concierto de Jimmy Saa.Hora: 8:00 p.m.

Sábado 26 octubre

Ciudadela de la Biodiversidad Lugar: Unidad Deportiva Alberto Galindo (carrera 52 # 2-68).Hora: a partir de las 10:00 a.m.| Emprendimientos verdes.| Mercado campesino.Huellas Fest| Esterilización de animales domésticos.| Concurso de disfraces de animales.| Inflables para niños.Coliseo El PuebloHora: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.• Festival Mundial de Salsa.Ciudadela de la ReconciliaciónLugar: Bulevar de Oriente.Hora: 8:00 a.m.| Presentaciones artísticas y culturales.| Espacios para el cuidado de la salud.

Domingo 27 de octubre