Deninson Mendoza le responde a Catalina Ortiz tras grave acusación por falso video de agresión: “Cali ya te pilló”

No para el escándalo en Cali por cuenta del falso ataque machista que sufrió Catalina Ortiz, quien aspira a la Alcaldía en las elecciones de octubre.

Si bien reconoció que una integrante de su campaña planeó la escena, ya sembró dudas sobre la presunta participación que habría tenido el Movimiento Independientes.

Se trata del partido político del alcalde Daniel Quintero Calle, que batalla el mismo puesto en la capital del Valle del Cauca con Deninson Mendoza, exgerente de Telemedellín.

En el nuevo episodio de la controversia, la mujer advirtió que, supuestamente, por personas consultadas, ambos habrían metido las manos en el polémico performance con el propósito de estropear su proyecto electoral.

Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali. - Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana y cuenta en Twitter @cataortizco

Vale la pena aclarar que, una vez se dio cuenta del ataque, Quintero Calle ofreció una recompensa de diez millones de pesos a cambio de información que pudiera dar con el paradero del hombre que la agredió.

Cuando la fuente alzó la mano y le entregó los datos, él ventiló la mentira a través de sus redes sociales: el ataque -que causó reproche generalizado entre la ciudadanía- resultó ser falso.

Tras las declaraciones de Catalina Ortiz, donde dejó en duda la supuesta participación que habrían tenido el precandidato Mendoza y el alcalde Quintero, ambos respondieron ante la grave acusación.

El exgerente de Telemedellín puntualizó: “Catalina, te quiero decir: ¿yo qué tengo que ver en esto? Si la que pillaron haciendo trampa, diciendo mentiras, fue a vos y a tu equipo”.

Déninson Mendoza, candidato a la Alcaldía de Cali. junto a Daniel Quintero. - Foto: Foto 1: Telemedellín; foto 2: SEMANA.

Luego le dio una sugerencia para afrontar el escándalo que está sacudiendo su candidatura: “Yo quiero recomendarte que tomes una decisión sana por Cali. Esto que estás haciendo es muy cochino. Así no se hace política. Mucho más cochino quererle echar la culpa a los demás por tus propios errores. Cali ya te pilló”.

El alcalde Daniel Quintero también refutó la acusación: “¿Así o más conchuda? Tratar de tapar el montaje con otro montaje y una peor actuación no te va a servir. Mejor preparen los argumentos para que tú y todo tu reparto respondan ante la justicia por falsa denuncia y ocultamiento de pruebas”.

Un mensaje para Catalina Ortiz (@cataortizco): fue penoso ver cómo le echaste la culpa a tu equipo, al que sacrificaste por tus errores, pero peor, es lo que haces ahora: echarle la culpa a los que te descubrieron por haberte puesto en evidencia es cínico. Te muestras como una… pic.twitter.com/6qebGGQVTF — Deninson Mendoza (@deninsonmendoza) June 2, 2023

Ahora bien, Catalina Ortiz y Deninson Mendoza hacen parte de la lista de 40 personas que quieren reemplazar a Jorge Iván Ospina.

Así se planeó el escandaloso montaje del “ataque machista” a Catalina Ortiz: se confesó una de las creativas de la agencia

Una mujer conocida en redes sociales como Isa La Negra Vikinga, quien es la directora creativa de la agencia Mulatos y es muy cercana a Catalina Ortiz, también aceptó que el video viral en el que un hombre agrede a la precandidata a la Alcaldía de Cali es un montaje. Contó paso a paso cómo se fraguó el engaño.

La mujer les salió al paso a las pruebas aportadas por Quintero, las cuales develaron el montaje que engañó a la opinión pública. En un video posteado en su perfil en Twitter dijo que lo que se ve en el metraje viral no fue espontáneo y que el supuesto agresor es un actor que trabaja para dicha agencia.

Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos; y la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, aseguró.

Isa La Negra Vikinga afirma que el actor aceptó de inmediato. “Me dijo que de una, que hiciéramos teatro de lo oprimido, y eso fue lo que pusimos en escena”.

La directora de la agencia Mulatos fraguó el montaje. - Foto: Tomadas de redes sociales

Según la directora creativa de Mulatos, la precandidata no tenía conocimiento del montaje: “Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera reaccionado naturalmente. Y sí, así como la vieron, reacciona ella”.