Daniel Quintero, con pruebas, asegura que ataque a Catalina Ortiz en Cali fue una farsa y estrategia de campaña: “debe responder por este montaje”

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que agresión a la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, fue una farsa.

“La violencia machista es una realidad que le cuesta la vida a muchas colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje con el que nos engañó a todos”, manifestó.

También afirmó que quien le dio la información con pruebas adicionales le pidió anonimato y donar la recompensa que había ofrecido por diez millones de pesos de su sueldo.

Según el mandatario paisa, la petición se le hizo para que dicha remuneración sea a una fundación contra la violencia de género.

“Acordé con Deninson que lo haré yo para una fundación en Medellín, mientras que él lo hará para una fundación en Cali”, sostuvo.

Las afirmaciones de Quintero han generado reacciones a favor y en contra. Unos aplauden que haya revelado la supuesta farsa, mientras que otros no lo han bajado de “aprovechado”, ya que el Deninson al que el mandatario de la capital de Antioquia se refiere, aspira a la Alcaldía de Cali por el movimiento Independiente, del que él también hace parte.

Déninson Mendoza, candidato a la Alcaldía de Cali. junto a Daniel Quintero. - Foto: Foto 1: Telemedellín; foto 2: SEMANA.

Y es que Quintero antes de hacer estas graves afirmaciones, reveló pista sobre lo que pudo haber ocurrido. “Si alguien necesita a un gran actor en Cali, no duden en contactar a Fernando Palechor de la agencia de publicidad Mulatos”.

Con ello, el mandatario de Medellín dio a entender que todo se trataría de un montaje.

Hasta ahora, Catalina Ortiz no se ha referido a las declaraciones de Quintero, sin embargo, se conocieron imágenes de la precandidata compartiendo junto a Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos.

Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos; y la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos. - Foto: Tomado de la página oficial de Mulatos

Cabe recordar que el hecho se presentó el pasado lunes, 29 de mayo, mientras Ortiz estaba volanteando y bailando en las calles como Catalina La O. La precandidata quedó perpleja, asombrada, pasó sus manos por su rostro, y no parecía entender la reacción de este hombre que, además, le pidió que se fuera, porque, según él, “las mujeres deberían estar en la casa”.

“Un señor me empezó a gritar cosas horribles, me le acerqué a ver qué pasaba, y me expresó que las mujeres debíamos estar en las casas, que Cali no estaba para ser gobernada por una mujer”, narró.

Y, después, según su relató: “Cuando me volteé me tiró un montón de agua en la cara. Yo me asusté, fue muy desagradable”.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, víctima de un hombre que le lanzó agua en su rostro. - Foto: Autor Anónimo

Ortiz expresó querer utilizar este desafortunado episodio para hablar del machismo que persiste en Cali, “gente que cree que las mujeres no estamos listas para gobernar. Las mujeres estamos más que listas. Apenas somos el 12 % de las alcaldesas de todo el país, el 20 % del Congreso y somos el 50 % de la población. Necesitamos a más mujeres gobernando. Por eso, que nos sirva esto tan desagradable que nos pasó para que reflexionemos sobre ciudad y resaltar las candidatas mujeres que estamos en la capital del Valle del Cauca”.

Además, la excongresista manifestó que “sí fue un ‘baldado de agua fría’ sentir el machismo de algunos en Cali. ¡Gracias por la solidaridad! Cali está lista para una alcaldesa que nos sirva para superar nuestros problemas y prejuicios”.

La agresión contra la caleña despertó la solidaridad de la clase política. Uno de los que salió a solidarizarse con Ortiz fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien calificó al ciudadano protagonista de la agresión como “imbécil”.

“La definición de imbécil. Mi solidaridad con Catalina Ortiz, quien fue víctima de agresión en Cali mientras hace su campaña a la Alcaldía. Machismo puro y duro. Rechazo absoluto”, apuntó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez y Catalina Ortiz - Foto: SEMANA

Mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, envió un mensaje de apoyo a Ortiz. “¿Pa’ la casa? ¡Pa’ la justicia se va a ir este machista que además comete este acto grotesco de violencia de género y violencia política! Abrazo y fuerza querida. Sigue en la calle, en la política y en el trabajo por Cali y el Valle. ¡No estás sola!”, comentó.