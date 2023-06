Margarita Cabello envía mensaje a los servidores públicos que se “molestan” por las decisiones de la Procuraduría

Desde Bucaramanga, la Procuraduría General de la Nación presentó su informe de gestión correspondiente al año 2022. Después del evento, la procuradora reaccionó a un trino del presidente Gustavo Petro en el que asegura que se usan los organismos de control para “resolver la política”.

“Es lamentable, pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan, por favor, la democracia en Colombia”, publicó el presidente en su cuenta de Twitter.

Frente a esto, la procuradora recalcó que la entidad no opina y que ejerce sus labores como lo ordena la Constitución.

“Yo no opino sobre conceptos particulares, la Procuraduría no puede hacerlo. Yo cumplo nuestra misión y la Procuraduría, con nuestros resultados, hacemos lo que nos ordena la Constitución y la ley. Jamás encontrarán una opinión particular de la procuradora y menos sobre temas específicos, de menciones sobre política y temas particulares. La Procuraduría no puede opinar, sino que debe actuar como órgano de control frente y contra los servidores públicos, todos. Incluidos los de elección popular”, indicó la procuradora en el departamento de Santander.

Frente a las denuncias de los congresistas del Pacto Histórico sobre una supuesta gesta de un “golpe blando” contra el presidente Petro, la procuradora reiteró que el Ministerio Público no opina. Sin embargo, la funcionaria habló sobre los servidores públicos que se “molestan” por las acciones de la entidad.

“La procuradora no opina, la procuradora actúa como órgano de control cumpliendo con sus competencias. La institucionalidad del país existe y la Procuraduría General de la Nación hace parte de esa institucionalidad. Lo hacemos con decisiones, decisiones que si le molestan a cualquier servidor público, de cualquier categoría, tiene las garantías procesales para defenderlas y controvertirlas dentro de las líneas normales de un Estado de derecho, como son las propias actuaciones procesales de carácter disciplinario”, concluyó Cabello.

Pacto Histórico acudirá a la CIDH

En el Pacto Histórico hay preocupación por las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación en contra de algunos de sus congresistas. Por esto, la colectividad anunció este miércoles 31 de mayo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) para pedir medidas cautelares en favor de varios dirigentes de la coalición petrista que, según ellos, están en la mira de la procuradora Margarita Cabello.

El pronunciamiento se hizo a través de una conferencia de prensa en la que pusieron al descubierto sus preocupaciones que empezaron a surgir tras la decisión del organismo disciplinario de sancionar durante ocho meses al senador Álex Flórez por referirse en términos calumniosos contra tres agentes de la Policía a quienes llamó asesinos, durante los hechos ocurridos en la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en un hotel de Cartagena.

Y después, tras la decisión del organismo disciplinario de imputar cargos contra el también senador del Pacto Histórico Wilson Arias, porque responsabilizó a uniformados de la Policía de torturar a un grupo de civiles en medio del paro nacional de 2021.

La senadora Clara López, quien tomó la vocería de la conferencia de prensa, dijo que la estrategia de la procuradora Margarita Cabello es amedrentar y disminuir la bancada del primer gobierno alternativo de los últimos años en Colombia.

“La bancada ha tomado la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se decreten medidas cautelares con el fin de proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”, anunció López.

La bancada reveló que actualmente la Procuraduría adelanta investigaciones contra los congresistas Álex Flórez, Wilson Arias, María José Pizarro, Alexander López -quien se convertiría en presidente del Senado el próximo martes 6 de junio-, y Susana Boreal.

En el comunicado también se lee que “la evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencian en que en forma obstinada se arroga por sí y ante sí competencias para desvincular a funcionarios de elección popular, a pesar de los precedentes de la CIDH”.

Y añade: “La Procuraduría, siendo un órgano netamente administrativo, ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión, destitución o inhabilidad de congresistas cuando dicha competencia recae exclusivamente en la Corte Suprema y el Consejo de Estado”.

Durante la intervención, la bancada lanzó varias críticas contra la procuradora, Margarita Cabello. “Quien preside la Procuraduría es la exministra de justicia del gobierno de Iván Duque. Ella no ofrece garantías al derecho de defensa de los integrantes de la bancada de gobierno”, se lee en el comunicado. Margarita Cabello -según los congresistas del Pacto Histórico- se opone a todas las reformas del Gobierno Petro.

Por su parte, el senador Alexander López denunció que “hay una estrategia sistemática desde los órganos de control por destruir no solamente nuestro proyecto y programa de gobierno, sino por violentar nuestro proyecto político. No lo vamos a permitir. Nos vamos a defender con todas las herramientas legales y de protesta pacífica porque es absolutamente evidente la estrategia que hay aquí”.