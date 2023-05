Procuraduría abrió indagación preliminar contra Laura Sarabia por irregularidades al someter a su exniñera a polígrafo

Desde Bucaramanga, la procuradora Margarita Cabello anunció que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra Laura Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, por irregularidades presentadas al someter a su exniñera, Marelbys Meza, a polígrafo en la Casa de Nariño.

De acuerdo con la procuradora, los hechos objeto de la indagación, revelados en SEMANA, habrían ocurrido el pasado 30 de enero en las instalaciones del edificio Galán de la Presidencia de la República. Según narró la exniñera para este medio, Meza fue transportada al lugar por miembros del esquema de seguridad de Sarabia para establecer si era responsable de hurto de dinero en efectivo de la residencia de la funcionaria.

La Procuraduría cree que no solo se debe investigar a Sarabia, de manera que buscará identificar a otros funcionarios involucrados en lo ocurrido: “Se hace necesario adelantar una indagación preliminar con el objeto de individualizar a otros servidores que pudieron participar en los hechos”.

En medio de la indagación, la Procuraduría le solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica. De la misma forma, pidió informar quiénes están obligados a tomarla y en qué eventos, junto a los datos de los funcionarios que le practicaron la prueba a Meza.

Marelbys Meza fue sometida al polígrafo - Foto: SEMANA

De la misma forma, el Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si Laura Sarabia denunció a este organismo el hurto del dinero de su residencia.

¿Qué encontró la Fiscalía en inspección a la Presidencia?

“Que investigue lo que quiera”, fue la respuesta del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía tras el anuncio de una inspección judicial a varias dependencias de la Presidencia de la República en el marco de la investigación que abrió el ente acusador por los hechos denunciados en SEMANA.

Un grupo de investigadores de la Dirección contra las violaciones a los Derechos Humanos fue el encargado de llegar a las oficinas de protección y las salas de poligrafía que tiene la Presidencia frente a la Casa de Nariño. Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones tenían un objetivo claro: recaudar pruebas.

Mientras un grupo de investigadores y peritos estaban en varias oficinas de la Presidencia, otros se desplazaron con aparatos especializados a las salas de poligrafía. De allí se obtuvieron los protocolos y procedimientos establecidos para el uso de estos elementos, además de las competencias que tienen los encargados de manejarlos.

Fiscalía y expertos le aclaran al presidente Gustavo Petro la diferencia entre allanamiento e inspección - Foto: Semana

De estas salas de poligrafía, los investigadores también extrajeron los videos de seguridad y registros de los libros de entrada a este espacio. En las otras oficinas de Presidencia, los investigadores también recuperaron las actas de servicio de los funcionarios que para la fecha de los hechos estaban a cargo de la seguridad y que serían los mismos responsables de las pruebas de poligrafía.

“También se adelantará inspección a la Jefatura de Protección de Presidencia para conocer el listado del personal que durante los meses de enero y febrero del presente año hizo parte del esquema de seguridad y transporte asignado a la doctora Laura Sarabia”, dijo la Fiscalía tras anticipar la diligencia de inspección.

El objetivo para los investigadores era recaudar los elementos de prueba que soporten las denuncias hechas por Marelbys Meza, que en SEMANA anticipó cómo fue trasladada desde su casa, en un carro oficial, hasta las oficinas de poligrafía, contra su voluntad y donde fue maltratada por funcionarios de seguridad de Presidencia.

“Yo llevaba mi cédula, pero yo no firmé nada, ningún registro de nada y me entraron al sótano y de verdad cuando yo estaba ahí, me sentí secuestrada, me sentía aturdida, ahogada y esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo Marelbys Meza a SEMANA en la denuncia que ahora motivó una investigación de la Fiscalía.

Marelbys Meza: “Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”. - Foto: semana

Con el material de prueba recaudado en las inspecciones, que incluyen listados, libros de registro, protocolos y procedimientos y videos de seguridad, los fiscales de Derechos Humanos podrán contrastar las declaraciones e interrogatorios que en los próximos días se adelanten y así tomar otras determinaciones, como llamados a imputación de cargos.

“La inspección se enmarca en las competencias propias de los fiscales para el normal desarrollo de la investigación, al tiempo que se garantizan los derechos fundamentales de quienes podrían verse afectados con la diligencia”, señaló la Fiscalía luego de advertir que el presidente “falta a la verdad” al confundir una inspección con un allanamiento.

Son dos las investigaciones en este escándalo, una por el robo de que fue víctima Laura Sarabia, jefe de Gabinete del Gobierno nacional, y la otra por las denuncias de quien fue su niñera, la señora Marelbys Meza, que enreda a funcionarios de la seguridad presidencial.