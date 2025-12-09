Viceprocurador Silvano Gómez Strauch saldría de su cargo en los próximos días, ¿quién lo reemplaza?

Silvano Gómez, el viceprocurador general de la Nación, sería la ficha que saldría en los próximos días de la Procuraduría, un año después de que el Senado de la República eligiera y el Gobierno Petro posesionara a Gregorio Eljach como cabeza de esa entidad.

Fuentes le confirmaron a SEMANA que Gómez, quien participó en el Congreso Nacional de Derecho Disciplinario este 9 de diciembre en Bogotá, estaría próximo a salir de ese cargo al estar a punto de cumplir su pensión.

Todo parece indicar que el próximo en llegar a la Viceprocuraduría sería Julián Fernández, quien ha venido cumpliendo funciones como secretario general encargado y también ha estado relacionado con las áreas delegadas para la conciliación administrativa.

Fernández sería un hombre de confianza para Eljach y, al cargo que deja como secretario general, sonaría el nombre del abogado Gabriel Romero Sudheim, quien ha tenido experiencia como asesor de despacho de la Contraloría General y en la Universidad del Externado.