“Más que frente a un colapso, estamos ante una prueba de resistencia”: Margarita Cabello, exprocuradora general

Una de las voces que sonó con fuerza en el Congreso de Minería que se realiza en Cartagena, con amplia participación de empresarios del sector, fue la de Margarita Cabello, exprocuradora general, quien se refirió de manera expresa a la Constitución y lo que está pasando con la Carta Magna en la actual administración.

Según el pronunciamiento de Cabello: “La Constitución nació para resistir en tiempos de crisis. No contempló la estatización”, manifestó.

La exprocuradora, quien llevó las riendas de la entidad que vigila la función pública, enfatizó en que estamos más que en un colapso, sino “ante una prueba de resistencia”.

Desde esa perspectiva, habló del equilibrio que debe existir entre lo público y lo privado, este último un componente clave para la sociedad, al cual la Constitución le otorga una preponderancia determinante para el desarrollo.

Cabello compartió el escenario del panel con Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional; Carlos Bernal, exmagistrado del mismo alto tribunal; Gloria Stella Ortiz, igualmente exmagistrada de la Corte.

La preocupación giró alrededor de la fortaleza que podrá tener la Constitución, en un contexto en el que hay “una hemorragia regulatoria” que podría poner en jaque la democracia.

Margarita Cabello, exprocuradora general en Congreso de Minería de la ACM | Foto: Martha Morales Manchego / Semana