El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello estallan en duro enfrentamiento: “no se atribuya funciones que no tiene”

El presidente Gustavo Petro no cesa sus enfrentamientos con las instituciones judiciales y los jefes de los órganos de control. A la dura discusión que ha sostenido en las últimas horas con el fiscal general, Francisco Barbosa, por la inspección que ordenó el ente acusador a la Casa de Nariño por el caso que involucra a la jefa de gabinete, Laura Sarabia, ahora se suma una nueva disputa con la procuradora Margarita Cabello.

El pulso con Cabello se inició luego de que, tal como ha dicho en anteriores oportunidades, el jefe de Estado criticara a la Procuraduría por abrir procesos y suspenda a funcionarios de elecciones popular, violando, según él, una sentencia de la CIDH.

“El problema es una procuradora que, evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, la ley y la constitución, abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa vía cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”, indicó el mandatario.

Petro explicó que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “dice que no se pueden quitar derechos políticos por autoridades administrativas (...) si la Procuraduría es una autoridad administrativa y le está quitando derechos políticos a congresistas elegidos popularmente por el Pacto Histórico para quitar la fuerza del Pacto Histórico en el Congreso, eso es inconstitucional, ilegal y anticonvencional dada la sentencia de la Corte Interamericana y yo juré defender la constitución”.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República.

Este duro pronunciamiento de Petro no tardó en generar la reacción de la procuradora Margarita Cabello, quien le pidió al jefe de Estado respeto por la independencia de poderes.

“En nuestro país existe una democracia y existe una democracia que exige el respeto por las instituciones y la garantía de la separación de poderes, las decisiones judiciales y administrativas, como son las actuaciones disciplinarias en este país se respetan, se acatan y si se quieren controvertir, se controvierten dentro de ese proceso o esa actuación disciplinaria”, indicó Cabello.

Igualmente, la procuradora aseguró que la entidad que dirige tiene la facultad de “investigar, juzgar y sancionar a servidores públicos incluidos los de elección popular”.

Este pronunciamiento de la procuradora no cayó bien en el presidente Petro, quien no tardó en arremeter nuevamente.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. - Foto: Procuraduría

Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene”, expresó Petro con contundencia e insistió en que la Procuraduría tiene “prohibido suspender derechos políticos”.

Pulso con el Fiscal

Desde Brasil, donde sostuvo una reunión con líderes de la región, el presidente Petro volvió a lanzar críticas contra el fiscal general, Francisco Barbosa, al considerar que hay un retraso injustificado en la entrega de un informe sobre los asesinatos en Colombia.

El fiscal general Francisco Barbosa se ha enfrentado al presidente Gustavo Petro por el caso de Laura Sarabia - Foto: Semana

La respuesta del mandatario se dio luego de ser consultado sobre la inspección que adelantó la Fiscalía en la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia, jefe de gabinete, dentro del cual se está adelantando una investigación por la práctica de polígrafo con posibles irregularidades de Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Sarabia. Sobre ese asunto, Petro se limitó a decir que es “lo mismo que pasó en Perú. Digamos, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema”.

Sin embargo, el presidente Petro aprovechó para decirle al Fiscal General que le ha pedido una información que no le han entregado, a pesar de que ha pasado un tiempo prudente.

“Pero yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. La constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, dijo el mandatario.