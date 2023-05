“Puede investigar lo que quiera”: Petro responde a inspección de la Fiscalía y recrimina a Barbosa por retraso en informe de asesinatos

El mandatario de los colombianos señaló que la Constitución lo autoriza para pedir dicha información y que no entiende por qué no lo ha recibido.

Desde Brasil, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar críticas contra el fiscal general, Francisco Barbosa, al considerar que hay un retraso injustificado en la entrega de un informe sobre los asesinatos en Colombia.

La respuesta del mandatario se dio luego de ser consultado sobre la inspección que adelantó la Fiscalía en la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia, jefe de gabinete, dentro del cual se está adelantando una investigación por la práctica de polígrafo con posibles irregularidades de Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Sarabia. Sobre ese asunto, Petro se limitó a decir que es “lo mismo que pasó en Perú. Digamos, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema”.

Sin embargo, el presidente Petro aprovechó para decirle al Fiscal General que le ha pedido una información que no le han entregado, a pesar de que ha pasado un tiempo prudente.

“Pero yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. La constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido”, dijo el mandatario.

Gustavo Petro en su viaje a Brasil. 30 de mayo de 2023. - Foto: Presidencia de la República

Dicha petición del informe se produjo hace una semana y el presidente Petro dijo que tenía bastante interés en conocer el tema de los asesinatos de líderes sociales en Colombia. “Quiero un informe pormenorizado sobre lo que ha hecho la Fiscalía al respecto. Y en esa medida, en ese consejo, dependiendo de la discusión, vamos a hacer una propuesta”.

Por la petición del mandatario, el pasado 23 de mayo el fiscal Barbosa se pronunció al respecto, indicando que si el mandatario quiere saber esta información debe realizarla de manera oficial. “Toda información que quiera solicitar, la puede hacer en el marco de la función constitucional que él tiene, por canales oficiales y explicando la pertinencia de la información”, dijo en entrevista con La FM.

Aseguró también que estas solicitudes no pueden ser a través de trinos o atribuciones de responsabilidad de delitos como “lo que ha ocurrido en las últimas dos o tres semanas”. En esa misma línea, reiteró que está presto a participar y entregar la información pertinente, pero que estén estrictamente ligadas con el artículo 251 de la Constitución.

Presidente Gustavo Petro afirmó que Fiscalía prepara allanamiento en la Casa de Nariño, tal cual ocurrió en Perú con Pedro Castillo

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la Fiscalía está preparando un allanamiento en la Casa de Nariño. Lo hizo a través de Twitter, donde ha estado cuestionando a los medios de comunicación por la manera de titular algunas noticias, pese a que este mes la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó sus acusaciones contra medios y periodistas.

El jefe de Estado criticó al periódico El Tiempo por un titular acerca del siguiente trino realizado por él la mañana de este lunes: “A propósito, ¿se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”.

El trino del presidente Petro fue tomado como un mensaje para el Consejo de Estado, que las últimas semanas anuló la elección de Roy Barreras como senador del Pacto Histórico, por incurrir en doble militancia, y la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, dado que halló vicios en el trámite desde el Congreso.

Presidente Petro, Palacio de justicia y Fiscal Barbosa - Foto: Revista Semana

Pues bien, el presidente volvió a referirse al tema, solo que en la noche. Lo hizo con el siguiente trino:

“Aquí en este artículo de El Tiempo comenzó el problema creado por un titular mentiroso. Es fruto de la ignorancia, pero también de la mala leche, seguido después por energúmenos y por el prejuicio. Veamos:

1. Mi trino no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere.

2. Actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la constitución y la ley y que veo, el fiscal no ha leído.

3. El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado, sino de la actual mesa directiva del senado.

4. El medio titula para enfrentar la Presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto: ayudar no solo a la oposición, sino a la sedición en marcha.

5. Los energúmenos que usan la función pública para hacer oposición extralimitando sus funciones y el prejuicio hacen el resto”.

De la publicación también llamó la atención su final, en el que hizo referencia a la Fiscalía General de la Nación, asegurando que prepara un allanamiento. Incluso dejó entrever que se trataría de un caso similar al de Perú, donde el ente investigador y acusador de ese país allanó, en 2022, la casa de la hermana del otrora presidente, Pedro Castillo.

Colombia's President Gustavo Petro gives a thumbs up upon arrival for the South American Summit at Itamaraty palace in Brasilia, Brazil, Tuesday, May 30, 2023. South America's leaders are gathering as part of President Luiz Inácio Lula da Silva's attempt to reinvigorate regional integration efforts. (AP Photo/Gustavo Moreno) - Foto: AP

En el trino, el presidente de la República dejó la siguiente posdata, sobre la que el fiscal general, Francisco Barbosa, no se ha pronunciado hasta el momento.

“PD: tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: bienvenidos”, escribió el mandatario colombiano.

Mientras el país sigue en medio de la inestabilidad, el expresidente Pedro Castillo podría enfrentar décadas en prisión. - Foto: afp

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro se refiere a Pedro Castillo, destituido por el Congreso de ese país el pasado diciembre, dejando ver que su destitución, a su juicio, fue antidemocrática.

“Indudablemente, Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana, que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia”, trinó en ese entonces.