Lo último | Consejo de Estado le hace fuerte llamado al presidente Gustavo Petro por sus críticas a los fallos judiciales y le pide respetar la independencia de poderes

El Consejo de Estado, mediante un comunicado, le respondió al presidente Gustavo Petro las acusaciones que hizo recientemente y en las cuales cuestionó fuertemente las decisiones tomadas, entre estas, la suspensión de la elección del Contralor General, Carlos Rodríguez y del presidente del Senado, Roy Barreras.

A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



Le quitaron al Pacto la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2023

Para el alto tribunal, lo dicho en su cuenta de Twitter por parte del primer mandatario no tienen relación con lo que ha ocurrido en las últimas semanas: “Pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala”.

En el comunicado se indica que las decisiones que han anulado las dos elecciones se han tomado en Derecho y no motivadas por ningún interés político, como lo señaló el Presidente de la República. “Las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”.

Presidente Gustavo Petro escuchó las preocupaciones de los artistas - Foto: Presidencia

En la comunicación, el alto tribunal advirtió que los fallos judiciales están alejados de las controversias políticas e ideológicas y se toman revisando la jurisprudencia y la ley. Por esto es que, ante las mismas, los afectados pueden presentar los recursos que consideren pertinentes.

Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un Estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley. Todo este proceso es de público conocimiento y puede ser revisado por toda la ciudadanía.

Congresistas saludan al presidente del Senado luego que el Consejo de Estado anulara la elección de Roy Barreras como senador por doble militancia Bogota mayo 5 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un Estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley”, advierte.

Por los comentarios hechos estas últimas semanas, el máximo tribunal de la justicia contenciosa y administrtiva le hizo un nuevo llamado al Gobierno a respetar la independencia de poderes que está establecido en la Constitución Política de 1991. “El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez se manifestó respetuoso de la decisión, pero tomará medidas jurídicas para defender su elección. - Foto: juan carlos sierra-semana

En la mañana de este lunes, el presidente Gustavo Petro aseguró -en su cuenta de Twitter- que se avecina un “golpe blando” en su contra, haciendo énfasis en las decisiones judiciales que han afectado a integrantes del Pacto Histórico.

“A propósito se han dado cuenta que le estn quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando” (sic), publicó el mandatario en medio de un cruce de mensajes con el expesidente Iván Duque.

Este es el comunicado completo

El Consejo de Estado debe señalar que no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También, se permite recordar, que las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un Estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley.

El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial.