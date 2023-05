Alcalde Daniel Quintero ofreció recompensa a quien ayude a identificar al hombre que agredió a candidata a la Alcaldía de Cali

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de los políticos colombianos indignados porque la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, fue víctima de un hombre desconocido quien desde el interior del carro le lanzó agua en su rostro. La exrepresentante a la Cámara por la Alianza Verde estaba en un semáforo de la capital del Valle del Cauca haciendo campaña política.

Quintero, ofendido por lo ocurrido, anunció que ofrece 10 millones de pesos “de mi sueldo a quien nos ayude a identificar a este sujeto que agredió a una mujer en Cali por razones de género”, escribió el mandatario paisa en su cuenta personal de Twitter.

El líder antioqueño acompañó el mensaje con una fotografía del hombre que ya buscan las autoridades.

Quintero está interesado en el tema. De hecho, aseguró que un hombre que mostró en fotografías es clave porque fue quien grabó desde otro perfil al atacante. “La Fiscalía debe interrogarlo”, propuso.

Este hombre es clave porque grabó desde otro perfil al atacante. Fiscalía debe interrogarlo. pic.twitter.com/LL438hieTd — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 30, 2023

Las rencillas entre Jorge Iván Ospina y Catalina Ortiz no son nuevas. - Foto: Foto de Jorge Iván Ospina: Nelson Ríos / Alcaldía de Cali. Foto de Catalina Ortiz: Guillermo Torres Reina.

Tan pronto pasó el hecho, Ortiz quedó perpleja, asombrada, pasó sus manos por su rostro, y no parecía entender la reacción de este hombre que, además, le pidió que se fuera, porque, según él, “las mujeres deberían estar en la casa”.

La aspirante a la Alcaldía de Cali, quien ha sido una de las más férreas críticas contra el actual alcalde, Jorge Iván Ospina, no dudó en confesar el temor que sintió en ese momento.

“Fue muy triste cuando esta mañana ―lunes 29 de mayo―, mientras estaba volanteando y bailando en las calles como Catalina La O, un señor me empezó a gritar cosas horribles, me le acerqué a ver qué pasaba, y me expresó que las mujeres debíamos estar en las casas, que Cali no estaba para ser gobernada por una mujer”, narró.

Y, después, según su relató: “cuando me volteé me tiró un montón de agua en la cara. Yo me asusté, fue muy desagradable”.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, víctima de un hombre que le lanzó agua en su rostro. - Foto: Autor Anónimo

Ortiz expresó querer utilizar este desafortunado episodio para hablar del machismo que persiste en Cali, “gente que cree que las mujeres no estamos listas para gobernar. Las mujeres estamos más que listas. Apenas somos el 12 % de las alcaldesas de todo el país, el 20 % del Congreso y somos el 50 % de la población. Necesitamos a más mujeres gobernando. Por eso, que nos sirva esto tan desagradable que nos pasó para que reflexionemos sobre ciudad y resaltar las candidatas mujeres que estamos en la capital del Valle del Cauca”.

Además, la excongresista manifestó que “sí fue un ‘baldado de agua fría’ sentir el machismo de algunos en Cali. ¡Gracias por la solidaridad! Cali esta lista para una alcaldesa que nos sirva para superar nuestros problemas y prejuicios”.

El hombre que atacó a Catalina Ortiz. - Foto: @CamiloPulido98

La agresión contra la caleña ha despertado la solidaridad de la clase política, incluso de quienes no son cercanos a ella. El expresidente del Senado, Roy Barreras, se preguntó: “¿Qué tal el atropello de este cavernícola machista? Catalina Ortiz no es amiga, pero ¡merece toda nuestra solidaridad! Y al cavernícola, investigarlo por violar la ley de varias maneras”.