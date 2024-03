Denuncian presuntas irregularidades en el proyecto de ‘semáforos inteligentes’ que exalcalde Ospina dejó en Cali

En el 2020, el Concejo de Cali aprobó y entregó recursos del empréstito para financiar este proyecto, que fue valorado por 88 mil millones de pesos. Sin embargo, parecía que el dinero no fue suficiente, porque un año después, en el 2021, nuevamente la Administración le solicitó al Concejo recursos para ejecutar este mismo proyecto.

Otra de las inconsistencias halladas por el concejal es que en la estructuración del proyecto no previeron los postes para ubicar los semáforos, por lo tanto, en diciembre del 2023, se paró el proyecto porque necesitaban comprar los postes faltantes que no tuvieron mapeados desde un inicio.

Pese a eso, la pasada administración estipuló que para el 30 de noviembre del 2023 entregaría el sistema operando al 100%; sin embargo, esto no se pudo cumplir porque empezaron obras en junio de 2023 para intervenir 200 intersecciones viales en tan solo 6 meses.

De igual manera subrayó que “los más perjudicados seremos los caleños que por mucho vamos a tener unos semáforos inteligentes que aún no son inteligentes. Queremos alertar a la Contraloría para que pueda avanzar con este caso”.

Hoy, ese proyecto solo tiene un avance del 35 por ciento, según denuncias de la también concejal Alexandra Hernández Cedeño . “Nos vendieron un sueño que le cuesta a Cali $63 mil millones para instalar cerca de 200 intersecciones semafóricas inteligentes , pero solo seis estarían en funcionamiento y no sabemos cómo esos equipos aportan a la movilidad de la ciudad”, cuestionó la concejal.

Hernández Cedeño cuestiona por el aporte que esos semáforos a la movilidad de los caleños, porque el caos vial es constante y a la fecha no se conoce un informe sobre su aporte a la movilidad. “Lo grave es que no hay interconexión, porque de 144 semáforos que funcionan a escala, solo 76 están conectados; en central hay 198, pero solo 100 están conectados y 147 que no responden a ninguna de las centrales, es decir solo el 35% esta interconectada, el resto solo responden, como hablamos de semáforos inteligentes”.