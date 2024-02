¿Derrumbarán el monumento ‘Mano de la Resistencia’ en Cali? Esto dijo el alcalde Alejandro Eder

Alejandro Eder: Estos primeros 30 han sido positivos, en el sentido de que estamos recibiendo la ciudad con mucha esperanza, los caleños queremos un cambio en la forma como se viene administrando Cali y proyectando hacia el futuro, y a pesar de las dificultades, ya se empiezan a ver los cambios. En todo caso, no es secreto que nos entregaron la ciudad en su peor momento: Cali es una ciudad que financieramente está muy golpeada, en los últimos dos años se han caído los ingresos prediales en un 12 por ciento; el Dane, en una lista que hace de las valoraciones de las ciudades, señaló que Cali es la única ciudad del país que perdió valor y es una ciudad donde los gastos han crecido de manera desordenada. Pero, a pesar de esas dificultades, estamos haciendo el trabajo por recuperar a Cali y devolverle su dignidad.

A.E: La verdad no creo. El apoyo en Cali es abrumador, los caleños estábamos apachurrados con el desorden de la ciudad y con el odio que trataron de inculcarnos a todos; por eso, yo dejo muy claro que nuestro gobierno impulsará la reconciliación en Cali y estamos uniendo a los caleños para sacar a Cali adelante, que todos trabajemos juntos hacia una ciudad que quepa la convivencia, siempre dentro del marco de la ley, respetando los derechos de los ciudadanos, trabajando unidos y haciendo respetar las reglas. Por ese camino vamos bien y se siente en la calle.

A.E: Claro, lo he dicho desde antes de la campaña. Vamos a mantener los operativos hasta que recuperemos la tranquilidad de los caleños, y la buena noticia es que vienen funcionando: nosotros tenemos operativos combinados de movilidad con la fuerza pública de manera sostenida. En este tiempo hemos logrado una disminución en los homicidios del 11 por ciento , una disminución en el hurto del 40 por ciento, una disminución en las muertes en accidentes de tránsito del 40 por ciento y una percepción de que la seguridad viene cambiando. Inclusive, los hurtos en el MIO han disminuido en un 63 por ciento.

A.E: Me preocupan todas porque yo sí creo que tenemos que recuperar el buen manejo en general de toda la alcaldía. No hay nada que sea menos importante. Pero lo que deben saber los caleños y colombianos es que en Cali tenemos una administración comprometida y estamos trabajando duro para sanar las heridas que nos dejaron y pasar la página, así como para proyectar a Cali como un foco y un centro de desarrollo para nuestro país.

A.E: Mi postura frente a esto es que lo primero que hay que hacer es escuchar a la ciudadanía y en los diálogos iniciales que hemos tenido con los vecinos del sector es que ellos les gusta el monumento, entonces nos toca buscar una forma en que se pueda preservar, pero también respetando las normas, porque donde está construido, tengo entendido que la norma no lo permite, entonces estamos en ese proceso, pero nosotros en Cali no vamos a hacer nada más para seguir instigando el odio en nuestra ciudad. El llamado que yo hago a la ciudadanía es que tenemos que buscar la convivencia, la reconciliación, y que tenemos que unirnos para sacar a Cali adelante, y en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograr que Cali sueñe junta; por eso, estamos planteando sacar adelante la visión que se llama Plan Cali 500, que va a ser un plan participativo, donde distintos sectores de la ciudad: gremiales, empresariales, universidades, todos, vamos a poder construir una visión de Cali hasta el año 2036, que es cuando cumplimos 500 años. La invitación que le hago a la ciudadanía es que no miremos más para atrás, miremos para adelante, respetando nuestras diferencias y siempre dentro del marco de la ley.