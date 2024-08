Dos explosiones sacudieron la zona rural de Jamundí; disidencias de las Farc están detrás del atentado

Desde la Alcaldía de Jamundí precisaron que no hubo heridos ni daños materiales. “Nos informan que, en horas recientes, se presentó una explosión en la zona alta de nuestro municipio, en el sector de La Ampudia. Hasta el momento, no se ha determinado el artefacto responsable de la explosión. No se reportan novedades ni afectaciones en el personal militar. Las tropas permanecen seguras y continúan ejerciendo control en la zona, manteniendo su presencia para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población”, señaló la administración local.