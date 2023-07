Eduardo Valencia Ospina, el hombre clave en la histórica decisión de La Haya en la disputa de Colombia y Nicaragua

Durante 36 años, Valencia Ospina trabajó en la Organización de Naciones Unidad (ONU) hasta jubilarse en el 2000 como subsecretario general, uno de los puestos más altos. El abogado también fue secretario de la Corte Internacional de Justicia. En su hoja de vida, además, figura que fue editor jefe de la revista The Law and Practice of International Courts and Tribunals.