“Se cerró la saga Nicaragua - Colombia”: la explicación de expertos, tras el fallo a favor de Colombia en La Haya

Joan Donoghue, presidenta de la Corte de La Haya, por medio de una extensa explicación con términos juristas concluyó: “La Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado” : sentenció la magistrada. Con esta decisión se cerrarron la pretensiones de Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, de explotar el suelo y subsuelo de esta la zona marítima en disputa.

A su vez, el equipo de defensa de Colombia no solo acudió a argumentos jurídicos sino que se soportó en argumentos institucionales, científicos y relativos a los intereses de terceros Estados para sustentar que Nicaragua no tenia derecho a poseer dicha plataforma continental extendida y, por lo tanto, la Corte no podía realizar una delimitación de dicha plataforma. Por lo anterior, los argumentos principales de los abogados de Colombia fueron: