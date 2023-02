El PAE en Cali en la lupa de las autoridades por presuntas galletas vencidas, bajas porciones y pasteles con hongos.

Al menos 92 instituciones educativas oficiales de Cali se ven beneficiadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual cuenta con nuevos operadores desde el pasado 24 de enero, pero que empezó a operar hace una semana cuando iniciaron las clases.

Sin embargo, se han conocido varias denuncias respecto a los alimentos proporcionados. Una de las presuntas irregularidades fue conocida por la Asociación Sindical de Educadores del Valle. Por medio de una fotografía que corresponde a un refrigerio servido esta semana en la Institución Educativa Eustaquio Palacios, sede Manuel María Buenaventura, ubicada en la comuna 20, evidenciaron las mínimas porciones que estarían recibiendo los estudiantes.

Funcionarios de la Secretaría de Educación hicieron visitas técnicas en las instituciones educativas. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Cómo es posible que los estudiantes estén recibiendo tan poquita comida, esto no alcanza para nada y más cuando son niños que únicamente esto es lo que comen en todo el día”, manifestó Flora Cardona, vicepresidente de la Asociación Sindical de Educadores del Valle.

Entretanto, la Secretaría de Educación de Cali realizó la verificación de esta denuncia y otras más en las Instituciones Antonio José Camacho y Hernando Navia Varón.

Al respecto, el subsecretario de Cobertura Educativa, Mario Hernán Colorado, dijo que se hicieron visitas técnicas en las tres instituciones. En la primera fue por la cantidad de ración que se servía; se verificó y se concluyó que se tomó la fotografía antes de terminar de servir el complemento alimentario.

“Además, ese alimento era para los estudiantes de preescolar; sin embargo, al presentarse otros grupos de primaria en el plantel educativo, que no se esperaban, se tomó una decisión institucional, sin consultar a la Secretaría de Educación, de repartir las raciones de preescolar entre los otros niños; desde luego, mermaba mucho la ración, situación que no debe ser y que ya está en un requerimiento tanto para la institución y el operador”, puntualizó Colorado.

En cuanto al segundo hecho, que se presentó en la Institución Educativa Hernando Navia Varón, sobre galletas vencidas, el funcionario dijo que fue un inconveniente de rotulación, puesto que una galleta caducada hace tres años no podría tener la consistencia que se veía.

Según la Secretaría de Educación, las galletas encontradas no estaban vencidas. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En cuanto al tercer caso denunciado en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho, sobre un pastel con hongos, dijo que no fue posible hacer la verificación con el mismo pastel porque la persona que denunció no aportó la prueba en la visita técnica. “Revisando el lote de los otros pasteles, hasta el momento no se encontró ninguna irregularidad”, aseguró.

Asimismo, Mario Hernán Colorado sostuvo que la dependencia dispuso mesas de trabajo con representantes sindicales para indicar los nuevos parámetros de la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa).

Anotó que se está trabajando articuladamente con la Uapa a nivel nacional, para continuar realizando visitas técnicas con el objetivo de mejorar el servicio y de educar a la comunidad para que use los canales institucionales para denunciar.

El organismo tiene disponible el correo electrónico contactenos@cali.gov.co, el canal virtual Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) y el código QR, creado por la Administración Distrital, el cual se encuentra en todas las sedes educativas.

Las autoridades indicaron que continuarán realizando seguimiento al PAE en Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

De esta manera, se pueden activar los Comités de Alimentación Escolar (CAE), conformados por el personero estudiantil, dos estudiantes de grados superiores, dos docentes, una manipuladora de alimentos y dos padres de familia. El propósito de los Comités es realizar el control social del PAE, la planeación y ejecución.

Cabe recordar que los operadores que ganaron la licitación pública del PAE en Cali y que atienden a las 335 sedes educativas de las zonas rural y urbana del sector oficial del Distrito son: Fundación Prodesarrollo Comunitario Acción por Colombia, la unión temporal Proyectando Futuro 2023, el consorcio Valle Solidario 2023 y la unión temporal Nutriendo Cali 2023.