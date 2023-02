Estos serán los puntos de concentración para marcha en contra del Gobierno Petro este 15 de febrero en Cali

El presidente Gustavo Petro invitó a defender las reformas planteadas en su Gobierno el próximo 14 de febrero, movilización que él acompañará desde la Plaza de Bolívar, donde dará una declaración ante los asistentes; allí, se conoció, entregará más detalles del contenido de la reforma a la salud y los otros dos grandes proyectos: la reforma pensional y laboral.

Mientras que al día siguiente, el 15 de febrero, la oposición marchará en contra de su gobierno para manifestarse en contra de sus políticas.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Ambas marchas se llevarán a cabo en todo el país y Cali no es la excepción, por lo que políticos y líderes ‘antipetristas’ anunciaron los puntos de encuentro para la movilización del 15 de febrero.

Para esta marcha, los manifestantes se reunirán en el Parque de las Banderas a las 10:00 a. m. y, posteriormente, el recorrido seguirá por la calle 5 hasta la Plazoleta Jairo Varela, donde estarán protestando pacíficamente.

Uno de los líderes es Jaime Arizabaleta, quien detalló el recorrido. “Saldremos a las 10:00 a.m. del Parque de las Banderas y esperamos llegar hacia el mediodía a la Jairo Varela, ahí nos quedaremos un tiempo. Vamos a recorrer toda la Calle quinta y quienes no puedan llegar al punto de inicio pueden irse sumando, hay personas que seguro llegarán al punto de concentración final “, sostuvo.

Entretanto, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa indicó que ese será un espacio propicio de participación ciudadana, con el fin de rechazar los actos del Gobierno, “que además de erráticos, están poniendo en peligro la estructura democrática del país. Me parece pertinente la marcha y estaré acompañándola”, aseguró.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical. - Foto: Suministrada a SEMANA

Los organizadores también insistieron en que quienes participen de la actividad deben vestir camisetas blancas como señal de oposición, como se ha llevado a cabo en anteriores manifestaciones.

Mientras que el mandatario de los caleños, Jorge Iván Ospina Gómez, aseguró que las autoridades en la capital del Valle brindarán las garantías para que quienes quieran protestar en contra y a favor del Gobierno lo puedan realizar tranquilamente.

“Esto no podría gestar algo parecido a lo acaecido en la ciudad con el estallido social; no me preocupa, porque los momentos para el estallido fueron diferentes y superados, pues esta situación se dio en el marco de un cierre, producto de la pandemia por covid-19 y a causa de una recesión económica, producto del mismo cierre. Se sumó una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de los más pobres, colocándole IVA a la canasta familiar”, sostuvo.

Ospina agregó que la movilización actual tiene otros entornos. “No vemos ni cercano un estallido social y por eso daremos garantías, tanto a quienes protesten como a los que apoyen las movilizaciones en un ambiente pacífico y de respeto por el otro”, dijo.

Entretanto, Andrés Escobar, quien fue imputado por haberle disparado a un grupo de personas durante el paro nacional de 2021, se convirtió en tendencia nuevamente en las diferentes redes sociales luego de que invitara a los caleños a marchar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Andrés Escobar convocó a la ciudadanía marchar el 15 de febrero - Foto: Twitter: @ValenLafaurie

A través de un video en Twitter, el polémico empresario reapareció este lunes, 6 de febrero, y manifestó que es el momento de recuperar la capital vallecaucana. Asimismo, convocó a la ciudadanía a que salga a las calles a manifestarse de manera pacífica el próximo miércoles 15 de febrero.

“Dos años después de los lamentables hechos de las marchas del paro nacional, convocadas por fuerzas políticas que hoy han accedido al poder, los convoco a participar el 15 de febrero de manera no violenta a protestar en contra de las políticas y reformas del actual gobierno”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “La comunidad caleña tiene que hacerles un llamado a las autoridades para que realicen actividades y acciones afirmativas, mediante el empleo de la fuerza pública, con el fin de contener tanta violencia que hay en la ciudad. ¡Vamos a recuperar la sucursal del cielo!”.

Pese a que no lo mencionó en ningún momento en la grabación, el imputado participaría en las próximas elecciones regionales, las cuales se llevarán a cabo en el país durante el segundo semestre del año; se lanzaría al Concejo de la capital vallecaucana.