Ojo: el bono de $500.000 para quienes no alcancen la pensión sí estará en la reforma pensional

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha ratificado una de sus promesas de Gobierno y que se relaciona con la población adulta mayor que no alcanzó a pensionarse, quedando incluida dentro del articulado de la Reforma Pensional que será presentada próximamente ante el Congreso de la República.

Se trata del bono de $500.000 o de medio salario mínimo que estará incorporado en el “pilar solidario”, uno de los tres ejes centrales de la propuesta pensional, que busca mejorar la cobertura, darle mayor sostenibilidad al sistema pensional y brindar garantías a los colombianos que actualmente cotizan y que esperan lograr, dentro de 20 años, alcanzar la anhelada pensión.

“Habrá unos recursos del Gobierno nacional importantes para la atención de la vejez de Colombia, de la tercera edad, en términos de bonos pensionales”, expresó el mandatario nacional en su intervención en la vigésimo primera Cumbre de Asocapitales, que se realiza en San José del Guaviare.

Petro manifestó que “hoy tenemos 3 millones de viejos y de viejas que, habiendo trabajado en su vida, pues no cotizaron o les robaron la cotización y no tienen derecho a la pensión”. Al respecto, hizo hincapié en el caso del campesinado cafetero, donde aseguró no tener claridades si en este grupo se encuentran pensionados, por lo que consideró que se deben implementar acciones para dignificar a las familias que se dedican a esta actividad económica.

La ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, ha encabezado las sesiones de trabajo de la subcomisión creada para la construcción de la Reforma Pensional, en la que tienen asiento los sindicatos, empresarios, académicos y demás actores. - Foto: Ministerio de Trabajo

“Nosotros deberíamos entregar, antes que nada, el bono pensional de medio salario mínimo a la familia cafetera y por ahí comenzaría, dependiendo donde se coloque el salario mínimo del pilar. Si son cuatro salarios mínimos, va a la totalidad de la población vieja hoy, no cubierta. El Congreso tendrá que dirimir, pero entre más baje, menos población podemos atender”, dijo el jefe de Estado.

Puntualizó el presidente que “llegó el momento de saldar esta deuda, dependiendo de si se aprueba ese proyecto y en dónde se coloca el pilar”.

Vale la pena destacar que el proyecto de reforma pensional está conformado por el Pilar Solidario, el Pilar Contributivo y el Pilar Complementario. En el caso del primero, se contempla que los recursos estén bajo el programa Colombia Mayor, lo que beneficiaría a 1,6 millones de personas.

En cuanto al segundo, contempla que las personas que devenguen hasta cuatro salarios mínimos coticen en Colpensiones, lo que generará que quienes estén en dicho rango y estén en los fondos privados, sean trasladados a la entidad del Estado. Mientras que el tercer pilar cobijará a los ciudadanos que coticen por encima de los cuatro salarios mínimos y que hacen los aportes respectivos en los fondos privados.

El actual Gobierno contempla una propuesta pensional bajo tres pilares. El primero, denominado solidario y que otorgará un bono de medio salario mínimo para los adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse. El segundo, contributivo, que aumentará los afiliados a Colpensiones, ya que cotizarán los colombianos que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Y el tercero, el complementario, que cobijará a los que ganen más de 4 salarios mínimos y que cotizan en los fondos privados. - Foto: getty images

La propuesta de los tres pilares ha sido criticada por diversos sectores, debido a que consideran que tendría efectos negativos a largo plazo en la sostenibilidad del sistema pensional; en especial, porque los recursos para financiar el bono de medio salario mínimo se haría a partir de los nuevos afiliados y los que sean trasladados de los fondos privados a Colpensiones. Agregando a ello, que no se ha dado claridad sobre el fortalecimiento institucional para que Colpensiones pueda manejar esta carga de afiliados, pues actualmente la cifra se ubica en 6,7 millones de pesos.

“Eso suena muy bien en principio, pero la cuestión es: ¿de dónde va a salir la plata? No creo que haya recursos tributarios para financiar ese pilar solidario, lo que va a suceder es que se hará con los aportes de los que cotizan en Colpensiones. Es decir, que parte de lo que recaude Colpensiones va a ir a ese pilar”, expresó Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a SEMANA.

La reforma pensional ha generado choques entre los sindicatos y los fondos privados de pensiones. El presidente de la CUT, Francisco Maltes, propone un solo régimen pensional a cargo de Colpensiones, propuesta que no ha sido bien recibida por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. - Foto: Foto: montaje SEMANA.

La inquietud entre los expertos es que aún no se ha revelado el contenido del articulado que se presentará al Congreso de la República, ya que lo que se ha conocido en torno a la construcción del documento son las propuestas que han realizado los sindicatos y los fondos privados de pensiones; por lo que al ser una reforma compleja piden que su estudio no se realice en sesiones extraordinarias, sino en ordinarias.