Estudiante fue atacado con pico de botella por uno de sus compañeros en colegio de Cali

Una pelea de dos estudiantes dentro de un colegio de Cali pudo haber terminado en tragedia.

Dos menores de edad se agredieron fuertemente. La situación empeoró cuando uno de ellos sacó un pico de botella y le propinó varias heridas al otro.

El hecho tuvo lugar en la tarde del miércoles, 29 de marzo, en la Institución Educativa Politécnico Municipal de Lourdes, donde un menor de 15 años junto a otros compañeros, que cursan grado octavo, atacaron con el pico de botella a otro menor de 13 años.

Según información preliminar, el menor atacado tiene dos lesiones en la cara y en una de sus manos, las cuales son de consideración, tanto así que podría perder la sensibilidad en una de sus manos. Igualmente, deberá ser intervenido quirúrgicamente en diversas ocasiones debido a la gravedad de las heridas.

El joven tiene que ser intervenido quirúrgicamente. - Foto: Carlos Bonilla

Por ahora, desde el recinto educativo no se han pronunciado, y tampoco las autoridades.

Es de recordar que una situación similar ocurrió a inicios de este mes. La pelea se presentó al interior de una institución educativa del centro de Cali, donde una estudiante apuñaló a otra.

Sobre este hecho, el secretario de Educación, José Darwin Lenis, dijo: “No podemos permitir que en las instituciones educativas se generen agresiones, y mucho menos intimidación escolar”, aseguró.

José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En ese sentido, señaló que uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia harían requisas a todos los estudiantes del colegio Antonio José Camacho, donde se registró la agresión, y que su dependencia realizará seguimiento a los procesos internos, administrativos y pedagógicos de la institución educativa.

Adicionalmente, para evitar una escalada de violencia en el colegio, Lenis dijo que la secretaría de Salud llevará a cabo talleres y charlas sobre asuntos de interés de los estudiantes, principalmente acerca de la salud mental.

“Trabajaremos articuladamente haciendo seguimiento con los comités de ética que tenemos en las instituciones educativas”, añadió.

Otro hecho

En una cancha de fútbol de la ciudad de Bucaramanga (Santander), una adolescente de 16 años murió producto de las puñaladas que recibió. Las autoridades detuvieron a la presunta responsable del homicidio.

Hasta la cancha del barrio La Inmaculada, ubicada al occidente de la capital santandereana, llegaron dos adolescentes portando armas blancas. Las jóvenes fueron identificadas como Danna Yulitza Romero Vega y Vanesa Pedroza Chica, ambas de 16 años.

Danna Yulitza Romero Vega, era madre de un bebé de cinco meses. - Foto: Facebook @DannaYulitza.

Las menores de edad, habían pactado el encuentro para sostener una pelea y así supuestamente arreglar sus problemas. Tras cruzar un par de palabras, Danna y Vanesa comenzaron a hacerse lances con las armas cortopunzantes.

En medio del enfrentamiento, las dos adolescentes resultaron heridas. Sin embargo, Danna Yulitza sufrió la peor parte, pues su contrincante le propinó dos puñaladas en el pecho que la dejaron agonizante.

Minutos después, tanto Danna como Vanesa fueron auxiliadas y trasladadas hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde la primera ingresó a sala de reanimación y después fue sometida una cirugía. Pero, las heridas eran tan graves que no logró sobrevivir.

“Aquí llegó, prácticamente, en parada cardíaca y fue llevada a reanimación; luego se subió de timbre a sala de cirugía, donde se hicieron todas las maniobras correspondientes para tratar de conservar la vida de esta adolescente. Sin embargo, las heridas eran bastante críticas y a pesar de los esfuerzos realizados, falleció”, dijo Javier Martínez, jefe de urgencias del HUS.

Las niñas se citaron en cancha del barrio La Inmaculada de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

Danna Yulitza Romero Vega, según se conoció, era oriunda del municipio de San Vicente de Chucurí y madre de un bebé de tres meses de nacido, quien estaría bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Todavía no puedo creer lo que ha pasado y me quedan cortas las palabras, no podré olvidar tantos recuerdo que pasamos juntos, prácticamente toda nuestras infancia, tantos momentos felices, todo lo bueno y malo que pasamos juntos. La extrañaré demasiado”, expresó un allegado de Danna.