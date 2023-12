Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, respondió a fallo de la JEP: “Nunca me he opuesto a la paz”

Y de igual manera manifestó: “Hice campaña con fuerza por el Sí en todo el Valle por la paz, y en esta Gobernación hemos emprendido numerosos procesos similares. De modo que aunque respeto el fallo de la JEP, nunca me he opuesto a la construcción de la paz o el respeto los derechos de las víctimas, cuando toda mi vida pública dice lo contrario. Finalmente, y no menos importante, los temas de paz han sido medulares, no solo en esta Gobernación, sino en toda mi vida pública y política”.