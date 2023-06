Así se planeó el escandaloso montaje del “ataque machista” a Catalina Ortiz: se confesó una de las creativas de la agencia

Una mujer conocida en redes sociales como Isa La Negra Vikinga, quien es la directora creativa de la agencia Mulatos y es muy cercana a Catalina Ortiz, también aceptó que el video viral en el que un hombre agrede a la precandidata a la Alcaldía de Cali es un montaje. Contó paso a paso cómo se fraguó el engaño.

La mujer les salió al paso a las pruebas aportadas por Quintero, las cuales develaron el montaje que engañó a la opinión pública. En un video posteado en su perfil en Twitter dijo que lo que se ve en el metraje viral no fue espontáneo y que el supuesto agresor es un actor que trabaja para dicha agencia.

“Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, aseguró.

Isa La Negra Vikinga afirma que el actor aceptó de inmediato. “Me dijo que de una, que hiciéramos teatro de lo oprimido, y eso fue lo que pusimos en escena”.

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

Según la directora creativa de Mulatos, la precandidata no tenía conocimiento del montaje: “Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera reaccionado naturalmente. Y sí, así como la vieron, reacciona ella”.

Pese a señalar que Ortiz no tenía conocimiento, acepta que luego iba a revisar el video con ella, pero que esto no ocurrió porque antes de eso fue publicado, supuestamente, por terceros en redes sociales. “Se volvió tendencia, dejé que el experimento social siguiera adelante. Cuando menos pensé, Cata ya estaba poniendo la denuncia porque estaba sana de todo esto”, dice. La mujer cierra el video pidiendo disculpas a Ortiz porque ella, supuestamente, no tenía claro que la agresión era actuada.

Isa La Negra Vikinga, directora creativa de Mulatos, y la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Las pruebas de Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó una serie de pistas, que dieron por cierto el engaño al que fue sometido la opinión pública.

“Si alguien necesita a un gran actor en Cali, no duden en contactar a Fernando Palechor, de la agencia de publicidad Mulatos”, este mensaje de Quintero vino acompañado por una imagen del hombre, quien resultó ser idéntico al que agrede a Ortiz.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, denunció en su cuenta de Twitter que el caso de machismo que enfretó Catalina Ortíz, precandidata a la Alcaldía de Cali, fue un montaje. - Foto: El País

El alcalde de Medellín, quien ofreció diez millones de recompensa de su sueldo por información del supuesto agresor, agregó de inmediato: “La violencia machista es una realidad que le cuesta la vida a muchas colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos”.

Las pruebas aportadas por Quintero no pararon en revelar que el hombre que sale en el video de Ortiz es un actor. También publicó varias imágenes que dan cuenta de que la directora creativa de la agencia de publicidad Mulatos es cercana a la precandidata. “Todo mal”, apuntó el alcalde sobre las pistas que conectan a Ortiz con el montaje.

Todo mal pic.twitter.com/PppJ43HCz6 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 1, 2023

Sobre la recompensa ofrecida por información del agresor, quien terminó siendo un actor, mencionó que sería donada a petición de quien entregó los datos que develaron el montaje. “Quien me dio la información con pruebas adicionales, me ha pedido anonimato y donar la recompensa a una fundación contra la violencia de género”, explicó.

“Me disculpo profundamente”

En las primeras horas de este jueves primero de junio, la precandidata se pronunció sobre toda la controversia desatada por las pruebas de Quintero y el video de Isa la Negra Vikinga. Tras defender a rajatabla que el video no era un montaje, tuvo que retractarse.

En cuatro puntos publicados en Twitter, Ortiz se refirió a la falsa agresión. Aceptó que es un montaje, pero afirmó no haberlo planeado, es decir, les dio peso a las palabras de la directora creativa de la agencia Mulatos.

“Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video (el de Isa la Negra Vikinga)”, dijo.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, cuando el actor le lanzó agua en su rostro y la agredió verbalmente. - Foto: Autor Anónimo

Después, señala que la violencia de género es “una realidad y no un juego”, para luego disculparse “profundamente” por lo ocurrido. “Les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, añade.

“A todas las personas que han confiado en nosotros les reitero mi dolor por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación y rechazo social, un elemento para proteger a las mujeres en nuestra sociedad”, concluye Ortiz.