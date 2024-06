La desgarradora imagen que deja el atentado en Jamundí: un adulto mayor, cuidador de carros, que no quiere morir

Y ahí estaba él: sentado sobre la vía con la pierna derecha destrozada y el brazo derecho desencajado, bañado en sangre, la mirada perdida, quizá sin entender nada de lo que estaba pasando, tenía puesto aún su chaleco reflector naranja que lo identificaba como cuidador de carros. Visiblemente afectado y con una angustia por no morir. Por no dejarse morir. Este miércoles criminales de las Farc le detonaron casi al frente una motocicleta cargada con explosivos en el centro de Jamundí.

No tenía enemigos y no se metía en problemas, pero fue gravemente herido sin deberle nada a nadie. Su único pecado fue existir en un territorio en el que el frente Jaime Martínez ha descargado toda su barbarie. Desde carros bombas hasta asesinatos selectivos. Ese es el terrorífico paisaje de Rafael y el de muchos jamundeños.

“Llevamos varios meses difíciles en nuestro municipio. Esta mañana sufrimos dos ataques simultáneos: un hostigamiento en Potrerito, en la zona rural, que ha afortunadamente no reporta heridos, pero que nuevamente irrumpe la tranquilidad de nuestra población; y un artefacto explosivo en nuestra zona urbana, cerca del área bancaria, donde hay cuatro heridos”, dijo la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo.

La mandataria insistió en su pedido al Gobierno nacional para que priorice la situación de Jamundí. “Le exigimos al presidente Petro que mire hacia Jamundí, porque nuestro ciudadano no pueden seguir en medio de esta guerra que no nos corresponde, y la solución la tienen ellos. Nosotros, aquí en el territorio, venimos trabajando incansablemente por mejorar la seguridad, pero esta situación desborda nuestras capacidades. Pedimos que no nos dejen solos”.