Lo último: desmienten presencia de carro bomba en zona aledaña al Cantón Militar Pichincha en Cali

“Desde el comando de la #TerceraBrigada aclaramos a la comunidad que hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad en el Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali . Invitamos a la comunidad a mantener la calma y evitar la difusión de mensajes de los cuales no se tenga clara la procedencia. El llamado sigue siendo el denunciar cualquier hecho delictivo a la #Línea107 ″, informaron desde la Tercera División del Ejército.

Vale destacar que, más temprano, desde la Policía Metropolitana de Cali también informaron que algunas patrullas habían verificado la zona y no tenían novedad alguna sobre la presencia de algún carro sospechoso cargado con explosivos.

“Nos informan que, en horas recientes, se presentó una explosión en la zona alta de nuestro municipio, en el sector de la Ampudia. Hasta el momento, no se ha determinado el artefacto responsable de la explosión. No se reportan novedades ni afectaciones en el personal militar. Las tropas permanecen seguras y continúan ejerciendo control en la zona, manteniendo su presencia para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población”, indicaron desde la Alcaldía de Jamundí, precisando que no hubo heridos ni daños materiales.