Mamá de Sofía Delgado lanza advertencia tras el asesinato de su hija a manos de Brayan Campo: “Todo tiene que salir a la luz”

En la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, permanece Brayan Campo, confeso asesino Sofía Delgado, la niña de 12 años cuyo cuerpo fue hallado al interior de un cañaduzal en la vía Candelaria-Florida, en el Valle del Cauca, el pasado 29 de septiembre.

Tras el asesinato de Sofía, con el paso de los días se han ido conociendo detalles alrededor de este aterrador caso. Entre estos, que horas antes de cometer el crimen en un local comercial de su propiedad, Campo ya había intentado ingresar a otra niña que, por fortuna, logró escapar.

Ahora, en medio del videopódcast ‘Más Allá del Silencio’, la mamá de la niña habló con el periodista Rafael Poveda y cuestionó el actuar de las autoridades, dado a que una hora antes de la desaparición y posterior asesinato de Sofía, supuestamente tenían conocimiento de que Campo habría intentado raptar a otra niña en su local en el que vendía alimento, entre otros elementos para perros y gatos.

“La verdad, ese día a mi esposo y a mí no nos dijeron nada sobre lo de Salomé, nosotros no sabíamos nada. Después fue que yo me di cuenta de lo de la niña, que una hora antes, esa niña él –Campos– la iba a meter allí –al local–. Pero por cosas del destino, la niña logró escapar. Yo lo que me pregunto es: si la mamá de ella dice que ella fue y habló, ¿por qué esperaron tanto? Si ya tenían un indicio de que habían metido a una niña a ese local, ¿por qué no se dirigieron directamente a ese local?, ¿por qué esperaron tanto?”, se cuestionó Zúñiga, sobre el actuar de la Policía en medio de la búsqueda de Sofía.

Zúñiga le dijo al periodista Poveda que al día de hoy se siguen preguntando como familia por qué la Policía no actuó inmediatamente de otra manera, a sabiendas de que contaban con información del intento de rapto de otra niña a manos de Campo.

La niña Sofía Delgado. | Foto: Redes sociales

Al ser consultada sobre si creía, o no, que Sofía habría sido abusada por Campo, Zúñiga respondió: “Si él tenía un propósito de meter a una niña allá y si ya venía con esos antecedentes, era lo más lógico que sí. Él dice que no. Dios sabe, conoce el corazón de él, y lo único que yo le puedo decir es que todo el caso de mi niña va a salir a la luz. Todo tiene que salir a la luz”.

Vale recordar que Campo estuvo vinculado a otro episodio de agresión sexual a una menor, pero quedó libre en 2018 por vencimiento de términos.

Lo que dijo la mamá de la niña que Brayan Campo intentó encerrar en un local

El pasado domingo 24 de noviembre, en el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, la mamá de la niña contó detalles sobre el día que Campo habría intentado raptarla.

“Ella pasó y él estaba en la orilla del negocio y entonces le dijo: ‘niña, ¿usted tiene perro?’. Entonces la niña le dijo que sí. Luego, él le dijo: ‘me llegó un pedido de collares y los estoy regalando. Si gusta, para que los mire’. Entonces la niña se entró a mirarlos”, contó la mujer al programa citado anteriormente.

No obstante, la mujer, que decidió no revelar su identidad, ni su rostro, contó que su hija le respondió finalmente a Campo que no estaba interesada en los collares para su perro, dado que estos no le ajustaban bien a su mascota porque el canino era pequeño. Pero él le insistía para que ella entrara al negocio.

“Él le dijo, ‘al fondo tengo otros más pequeños’. Entonces cuando la niña fue a verlos, él le dijo: ‘ay, voy a cerrar la reja porque se me sale el perro’. La niña me dice que el perro estaba afuera. Que cuando ella vio que él se iba a ir a cerrar la reja, ella se le fue detrás de él y se le salió”, agregó la madre de la menor que tiene 12 años, la misma edad que tenía Sofía.

El señalado asesinado fue identificado como Brayan Campo. | Foto: Foto tomada de Facebook: Brayan Campo

Además, la mamá de esta niña agregó en Séptimo Día que la menor le había contado que Campo estaba empeñado en que ella ingresara a su negocio, pero que muy hábilmente le dijo que ya volvía.