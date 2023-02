“Marchas anunciadas no se parecen a un estallido social”: alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

El presidente Gustavo Petro invitó a defender las reformas planteadas en su Gobierno, el próximo 14 de febrero, movilización que él acompañará desde la Plaza de Bolívar, donde dará una declaración ante los asistentes; allí, se conoció, entregará más detalles del contenido de la reforma a la salud y los otros dos grandes proyectos: la ley pensional y laboral.

Mientras que al día siguiente, el 15 de febrero, la oposición marchará en contra de su gobierno, quienes no están de acuerdo con sus políticas.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro - Foto: Presidencia de la República

Ambas marchas se llevarán a cabo en todo el país y Cali no es la excepción, por lo que el mandatario de los caleños, Jorge Iván Ospina Gómez, aseguró que todas las autoridades en la capital del Valle brindarán las garantías para que quienes quieran protestar en contra y a favor del Gobierno, lo puedan realizar tranquilamente.

“Esto no podría gestar algo parecido a lo acaecido en la ciudad con el estallido social; no me preocupa, porque los momentos para el estallido fueron diferentes y superados, pues esta situación se dio en el marco de un cierre, producto de la pandemia por covid-19 y a causa de una recesión económica, producto del mismo cierre. Se sumó una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de los más pobres, colocándole IVA a la canasta familiar”, sostuvo.

Ospina agregó que la movilización actual tiene otros entornos. “No vemos ni cercano un estallido social y por eso daremos garantías, tanto a quienes protesten como a los que apoyen las movilizaciones en un ambiente pacífico y de respeto por el otro”, dijo.

Entretanto, Andrés Escobar, quien fue imputado por haberle disparado a un grupo de personas durante el paro nacional de 2021, se convirtió en tendencia nuevamente en las diferentes redes sociales luego de que invitara a los caleños a marchar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Andrés Escobar convocó a la ciudadanía marchar el 15 de febrero - Foto: Twitter: @ValenLafaurie

A través de un video en Twitter, el polémico empresario reapareció este lunes, 6 de febrero, y manifestó que es el momento de recuperar la capital vallecaucana. Asimismo, convocó a la ciudadanía a que salga a las calles a manifestarse de manera pacífica el próximo miércoles 15 de febrero.

“Dos años después de los lamentables hechos de las marchas del paro nacional, convocadas por fuerzas políticas que hoy han accedido al poder, los convoco a participar el 15 de febrero de manera no violenta a protestar en contra de las políticas y reformas del actual gobierno”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “La comunidad caleña tiene que hacerles un llamado a las autoridades para que realicen actividades y acciones afirmativas, mediante el empleo de la fuerza pública, con el fin de contener tanta violencia que hay en la ciudad. ¡Vamos a recuperar la sucursal del cielo!”.

Pese a que no lo mencionó en ningún momento en la grabación, el imputado participaría en las próximas elecciones regionales, las cuales se llevarán a cabo en el país durante el segundo semestre del año; se lanzaría al Concejo de la capital vallecaucana.

Desde Medellín, también se están preparando, así lo dieron a conocer varios líderes de la oposición que se reunieron el pasado sábado para ultimar detalles.

En la capital de Antioquia se hizo el Foro Colombia Libre, donde se reunieron varios sectores que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno para definir recorridos y logística de las marchas.

En el encuentro estuvieron integrantes de organizaciones sociales, comerciantes, miembros de la reserva activa, líderes de la oposición como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, Marelen Castillo, Hernán Cadavid y el activista de derecha Josías Fiesco, para invitar a las movilizaciones contra las reformas de Gustavo Petro.

Integrantes del Centro Democrático y sectores opuestos al Gobierno Petro, estuvieron este sábado en Medellín. - Foto: Prensa Josías Fiesco

“La salud no se toca y hay que defenderla. Este 15 de febrero saldrá la Colombia decente a las calles. Nos queda la calle para defender a Colombia. La única primera línea que fortalece Petro es la que atraviesa cables en el Portal Américas, bloquea ambulancias, y torturan ciudadanos. Mientras a la primera línea del Metro de Bogotá se empeñó [en] destruirla”, dijo Fiesco.

Quedó claro que la oposición saldrá a las calles y pidieron a todos aquellos que están inconformes con el Gobierno Petro unirse a las manifestaciones.