Misteriosa muerte de recluso en estación de Policía de Jamundí: familia habla de crimen e institución de accidente

Andrés Echeverry, feminicida de la niña Michelle, habló desde la cárcel y negó supuesta golpiza: “Me encuentro muy bien”

“Me encuentro muy bien, me encuentro bien de salud. Físicamente, muy bien, gracias a Dios. No he sido lesionado o golpeado en mi integridad física. Han sido muy buenos los guardianes del Inpec. La guardia me ha atendido muy bien”, afirmó el delincuente desde Boyacá.