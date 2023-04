Mujer habría sido golpeada cruelmente por miembros de Guardia Indígena en Nariño.

Un video que se hizo viral en redes sociales dejó en evidencia la agresión por parte de dos supuestos miembros de la Guardia Indígena de San Juan en Ipiales (Nariño), hacia una mujer.

Al parecer, el hecho violento se habría presentado en medio de una discusión, porque la mujer buscaba evitar la intervención de maquinaria amarilla en un predio que estaría en conflicto de pertenencia y propiedad.

La grabación muestra a la víctima sostener un altercado con los hombres, y uno de ellos le dice: “si quiere, la toco”, mientras le pega con una correa. Entretanto, la mujer intentó evadirlo, pero cae al suelo, al tiempo que se le acerca el otro sujeto, quien la sostiene contra su voluntad mientras el otro hombre le sigue pegando.

La mujer fue agredida por dos sujetos que aún están sin identificar. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Vienen aquí de arrimados. Tienen que agradecer a mis dos tías que lo acogieron a él, le dieron vivienda, comida y todo, y ahora después de 40 años que lo dejaron abandonado, vienen dizque a ser su dueña”, se le escucha decir en el video al presunto agresor.

Toda la escena fue grabada por otra mujer, a quien le exigen que dejara de grabar. “Este es mi celular, estoy en mi casa, qué pena. Yo estoy aquí en mi propiedad, usted no me viene a pegar acá, no señor”, manifiesta.

Mientras que el presunto agresor le dice: “usted no conoce las costumbres”.

Finalmente, a la discusión se suma otra mujer, quien le reclama a los supuestos miembros de la Guardia Indígena de San Juan por lo acontecido.

Hasta el momento, la Guardia Indígena no se ha pronunciado sobre este hecho. Entretanto, en redes han rechazado la acción violenta.

Los presuntos agresores serían miembros de la Guardia Indígena de San Juan en Ipiales (Nariño). - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Eso es parte de la ‘normalidad’ en las comunidades indígenas. Así castigan por infracciones a sus reglas y por situaciones más graves también, así que aterra ver ese video, pero para ellos ya es cosa de todos los días”; “son guerrilleros y/o terroristas, care guarda indígena”; “ojalá les caiga un duro castigo a estos agrandados”, han sido algunos de los comentarios.

Indígenas de la Onic se declaran en minga

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que agrupa varias de las comunidades indígenas del país, anunció que se declaran en minga, lo que se traduce en manifestaciones y otras acciones de protesta que incluyen marchas desde el occidente del país hasta Bogotá.

“En representación de nuestros pueblos indígenas, nos movilizaremos de manera pacífica a la ciudad de Bogotá”, anunciaron a través de un comunicado.

la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACÍFICO –ACIVA RP-, con base a las Facultades Otorgadas por Nuestra Ley de Origen, el Derecho Mayor, los Usos y Costumbres Orientados por Nuestros Principios de UNIDAD, TIERRA, CULTURA y AUTONOMIA — Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) April 4, 2023

Uno de los hechos que llama la atención es que, generalmente, cuando se anunciaba una minga indígena era en contra del Gobierno de turno, pero esta vez dicen que respaldan a Petro y a sus reformas.

“Es de dar claridad que, como constructores del cambio histórico que vive el país, respaldamos las reformas del Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego en su esfuerzo incansable, del cual somos parte”, aseguraron.

Eso, a pesar de que recientemente habían señalado que estaban en “asamblea permanente” por incumplimientos sistemáticos del Gobierno.

En la foto se ve a indígenas, miembros del Cric, durante la minga en Bogotá. - Foto: Archivo Semana

Más allá de eso, dijeron que harán la minga porque buscan la “reivindicación de los pueblos indígenas”. Y dan de fondo dos razones para estas movilizaciones.

“Rechazamos de manera contundente el racismo estructural que expresa y representa la gestión del fiscal general de la nación”, es uno de los puntos. “Rechazamos lo expuesto por el presidente del Congreso de la República, el señor Roy Barreras”, agregan.

Cabe recordar que el senador del Pacto Histórico había cuestionado a los docentes del Cauca que se encontraban en la entrada del Capitolio Nacional, luego de que intentaran tomarse las instalaciones del Congreso.

“El Congreso de la República bloqueado por todos sus accesos por manifestantes. La imposición del bloqueo violando los derechos de todos los demás se está volviendo costumbre”, afirmó Barreras en su momento.

Los indígenas de la Onic le pidieron al Gobierno de Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez que acompañen y brinden garantías a este proceso y al derecho de “protesta social” con el que cuentan todos los ciudadanos.

“Convocamos a los organismos de control (Contraloría, Procuraduría), organismos defensores de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, la Oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH. de la ONU en Colombia, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia”, entre otros organismos internacionales, para que den un acompañamiento a este proceso.