‘Niña’, la gata que resultó gravemente herida en atentado con granada en el CAI de Charco Azul en Cali.

Animalistas de la ciudad piden a las autoridades contabilizar también a los heridos no humanos, en este caso, como la gata 'Niña' que resultó lesionada. | Foto: Cortesía Policía Nacional

Agregó: “es un lesionado. Había sido adoptada por los policías del CAI. Espero que los sistemas de información de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali estén sistematizando y analizando los heridos no humanos. También son víctimas”, dijo.

Alcalde, una gata con rotura del globo ocular izquierdo y orificios en su cuerpo es un lesionado. Había sido adoptada por los policías del CAI. Espero que los sistemas de información de @SeguridadCali estén sistematizando y analizando los heridos no humanos. #TambiénSonVictimas https://t.co/oRPqFECb5o

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó: “es una situación temeraria, criminal, realmente retadora, que hayan arrojado una granada al CAI. Es muy importante decirle esto a aquellas organizaciones criminales que buscan participar del proceso de paz, no es tirando granadas como uno puede allanar el camino a un diálogo con el Gobierno, por el contrario, yo invito, que con criminales que están lanzando granadas para matar a nuestros policías, no se negocie. Se debe negociar con quienes expresen gestos de paz, y no esta circunstancia tan dolorosa que ha ocurrido en la ciudad de Cali”, manifestó.