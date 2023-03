Nueva agresión contra el MIO en Cali: motociclista intentó dañar un bus articulado

Un hombre que iba a bordo de una motocicleta en la calle 10, en el centro de Cali, Valle, fue protagonista de una nueva agresión contra un bus articulado del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

El acto de intolerancia quedó grabado en video y fue compartido rápidamente en redes sociales. La grabación muestra al presunto agresor discutir con el conductor y en cuestión de segundos, intentó quitar una de las plumillas del bus de transporte público, sin embargo, los usuarios del Sistema le reclamaron, y el hombre huyó en su motocicleta en contravía.

Este nuevo caso de agresión contra el MIO se presentó en la tarde del martes 7 de marzo. Aunque la situación no pasó a mayores, los ciudadanos le piden a las autoridades dar con el paradero del hombre que atacó el bus y que responda ante la justicia.

Hasta el momento, no se han pronunciado sobre el caso ni Metrocali, Policía o Secretaría de Seguridad y Justicia.

Mientras tanto, el hecho ha suscitado comentarios de rechazo. “Porque la gente le tiene bronca a el transporte público. Es un odio incomprensible”; “Cali necesita un alcalde con el carácter de Bukele”; “Cali, sucursal de la delincuencia”; “Cali es un absoluto desorden, la vías un asco, la movilidad un caos, la demagogia en las calles absoluta. Definitivamente no hay alcalde”; “esa no es la manera de reaccionar, increíble que los conductores y usuarios tengan que vivir este tipo de situaciones”; “ojalá las autoridades lo capturen pronto, si no se hace justicia, estos hechos se seguirán presentando en la ciudad”. Han sido algunos de los comentarios.

Este es el segundo caso que se presenta en menos de un mes. Cabe recordar que un hecho similar ocurrió en el oriente de Cali, en la Terminal del MIO de Aguablanca, donde en medio de protestas y bloqueos, la comunidad que manifestaba vandalizó uno de los buses.

Las autoridades dialogan con manifestantes - Foto: Tomado de Twitter @METROCALI

“Miren la clase de piedras con las que acabaron el bus, miren como lo dejaron, vea”, dice el hombre que relata el video con el que fue denunciado el hecho en redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, el ataque al articulado ocurrió en horas de la madrugada y, más tarde, la comunidad aledaña decidió protestar y realizar un plantón exigiendo viviendas dignas justo en esa Terminal.

“Es imperativo garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad para el usuario y el conductor. No se puede permitir que en zonas de la ciudad ya no pueda pasar un MIO. ¿Dónde están el Alcalde Ospina y demás autoridades?”, manifestaron las Empresas Operadoras de Transporte del MIO.

Para impedir la salida de articulados de la estación, los manifestantes cruzaron una gran pancarta en la vía que decía; “Que el miedo no te divida”, y además otros carteles en los que pedían un Puesto de Mando Unificado para ser escuchados.

Manifestantes piden ser escuchados por las autoridades - Foto: Tomada de Twitter @YaCelacanto

“Estamos aquí en el oriente en la Terminal pero está cerrada por la comunidad que exige que se solucione tres aspectos: la violencia urbana en el sector, el abuso al medio ambiente, y también porque queremos dar a entender que las comunidades negras de Cali somos mayoría y tienen que respetar la democracia, exigimos que se ponga el Puesto de Mando Unificado por la Vida aquí en el oriente”, expresó Andrés Valencia, vocero de los protestantes.

De acuerdo con las autoridades para la construcción de la Terminal Aguablanca, se invirtieron $74.760 millones, que tuvo una longitud de intervención de 1.500 metros cuadrados, de los cuales 350 corresponden propiamente a la infraestructura de la Terminal.

La estación no pude ser inaugurada - Foto: Tomada de Twitter @METROCALI

Por estos actos fue necesaria la presencia de uniformados de la Policía Nacional y otras autoridades, desde Metrocali indicaron que la estación se encontraba bloqueada.