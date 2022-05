Ospina sobre secretario de Seguridad de Cali: “si contrató personas condenadas, debe responder”

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, rompió el silencio sobre los polémicos contratos que la Secretaría de Seguridad y Justicia, liderada por el coronel (r) Carlos Soler, ha celebrado con militares señalados de tener vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“No solamente lo marginaría, si Soler ha vinculado a personas condenadas, que, por tanto, tienen una inhabilidad para vincularse con el estado, debe responder ante la autoridad competente, porque él como abogado debe saber exactamente las responsabilidades que tiene uno como Estado en el servicio público, con personas que pudieron haber tenido algún tipo de sanción o de condena”, dijo el mandatario en diálogo con el Noticiero Relámpago de Todelar.

El mandatario también aseguró haber solicitado ante la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación los antecedentes de los exmilitares que han contratado con la Secretaría de Seguridad y Justicia.

“Pedí que señalen donde están las condenas, las condenas por homicidio, por narcotráfico y por interceptaciones ilegales, porque si ese tipo de vínculo contractual se hubiese hecho con ese tipo de antecedentes, Soler estaría cometiendo un delito”, añadió.

Ospina responde a esta polémica luego de evadirlo todas las veces que le fue posible e, incluso, vacilar ante los medios de comunicación. Este viernes, al ser consultado por periodistas de la ciudad sobre los contratos, respondió: “Pim, pim, pao... Chao, muchachos”, y se fue del lugar, dejando sin respuestas a la ciudad.

Carlos Soler no solo está en el ojo del huracán por los polémicos contratos con exmilitares con el general Leonardo Barrero, señalado por alias Otoniel ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de tener vínculos con grupos paramilitares, o Élkin Argote, destituido por vínculos con narcotraficantes como alias Gárgola, sino también por un audio en el que presuntamente amenaza al sargento Alexander Chala, quien ha destapado dichos contratos.

De hecho, la JEP, a diferencia de Ospina, sí le puso la lupa al audio en el que Soler señala que se va a “cargar” a Chala y pidió protección para el sargento. La jurisdicción indicó que el riesgo para el sargento Chala es alto. “Ordenar al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Intervinientes de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz adelantar, de manera urgente, las actividades que correspondan para evaluar los niveles de riesgo del testigo, sargento (r) Alexander Chala Sáenz”, se lee en la decisión.

En el audio de Soler, dado a conocer por el propio Chala en redes sociales, se escucha al secretario decir: “Pero tú sabes que yo, hermanito, no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones hace 11 años... Y pues, hermano, como se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera”, dice un fragmento del audio.

En este fragmento de 37 segundos compartido por el exmilitar también se escucha: “Yo con usted, como ya le he dicho como tres veces, lealtad. Pero el resto, hermano, los amigos me los cargo. Empezando por el coronel y todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan y yo voy es de frente, tengo el pulmón en el aire para ir con todo, yo no soy un niño”, dice quien aparentemente es Soler.

Esta presunta amenaza de Soler a Chala sería parte de una conversación con el secretario de Paz y Convivencia Ciudadana de Cali, Danis Rentería, quien también fue miembro del Ejército Nacional.