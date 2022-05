Tras presuntas amenazas del secretario de Seguridad de Cali, JEP pide proteger a sargento Chala

El escándalo por el polémico audio del secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, donde presuntamente amenaza al sargento retirado Alexander Chala, quien reveló contratos que esa dependencia sostiene con exmilitares investigados por homicidio, paramilitarismo e interceptaciones ilegales, la Justicia Especial para la Paz pidió protección para el exsuboficial.

La jurisdicción indicó que el riesgo para el sargento Chala es alto. “Ordenar al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Intervinientes de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz adelantar, de manera urgente, las actividades que correspondan para evaluar los niveles de riesgo del testigo, sargento (r) Alexander Chala Sáenz”, se lee en la decisión.

Frente a lo ya adelantado por SEMANA, donde se advertía de la supuesta amenaza, el sargento Chala filtró en sus redes sociales un audio de 37 segundos, en el cual se escucha hablar aparentemente a Carlos Soler.

“Pero tú sabes que yo, hermanito, no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones hace 11 años... Y pues, hermano, como se mete con el alcalde también hay que tener cuidado de no patear la lonchera”, dice un fragmento del audio.

SEMANA se comunicó con el sargento (r) Chala, quien aseguró que el audio es verídico, que llegó a su celular por un anónimo. “La persona que me lo pasó me dijo que eso era una conversación que Soler sostuvo con alguien allá en la Secretaría de Seguridad. Es una amenaza directa que ya está en manos de las autoridades”.

En el audio también se escucha: “Yo con usted, como ya le he dicho como tres veces, lealtad. Pero el resto, hermano, los amigos me los cargo. Empezando por el coronel y todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan y yo voy es de frente, tengo el pulmón en el aire para ir con todo, yo no soy un niño”, dice quien aparentemente es Soler.

Dicha conversación, en la cual también se menciona a un coronel entre los amenazados, se habría presentado un día después de que el sargento Chala publicara en su cuenta de Twitter los contratos que tenía la Secretaría de Seguridad con el general Leonardo Barrero, recientemente salpicado por alias Otoniel como uno de sus colaboradores en el Ejército.

Además, entre los contratos divulgados por Chala, también aparece como contratante de la Secretaría de Seguridad de Cali el coronel Elkin Argote, desvinculado del Ejército luego de ser señalado de proteger a alias Gárgola, máximo cabecilla de la organización criminal La Constru.

“A mí me mandaron un mensaje y me dijeron: ‘Chala te metiste y tocaste algo muy delicado, que es el general Leonardo Barrero, tocar a esa persona es arriesgar tu seguridad porque está en la capacidad de ubicarte rápidamente. A esa persona nunca debiste haberla tocado’”, le contó a SEMANA el sargento Chala.

Pero las denuncias no paran ahí. Chala señala que, contrario a lo que dijo el alcalde Jorge Iván Ospina, la relación del coronel Soler con el general Barrero viene de años atrás. “Ellos trabajaron juntos por alrededor de ocho años. El amiguismo del coronel Soler con el general Barrero es de muchos años. Le entregó esos contratos sabiendo la situación del general”.

Declaratoria ante la JEP

El sargento Chala fue llamado por la JEP como testigo en los casos que investigan la violencia en el Urabá y los falsos positivos. Durante su declaración, señaló que tenía conocimiento de casos de falsos positivos ocurridos en Dabeiba, Antioquia, por miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79.