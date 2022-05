Ospina pide que no involucren a su gobierno en escándalo por audio del secretario de Seguridad

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha optado por el silencio frente a los recientes escándalos en la Secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad. Sin embargo, en las últimas horas dejó ver públicamente su posición sobre las delicadas acusaciones que recaen contra Carlos Soler, titular de dicha dependencia.

La respuesta de Ospina se dio en respuesta a un nuevo cuestionamiento del sargento retirado Alexander Chala, quien ha denunciado los contratos de exmilitares con turbio pasado con la Secretaría de Seguridad y Justicia y esta semana publicó un audio en el que Soler lanza presuntas amenazas en su contra.

Alcalde @JorgeIvanOspina usted en la ciudad de Cali tomo el mismo modelo de Federico Gutiérrez cuando fue alcalde de Medellín, puso a un bandido en la secretaría de seguridad y hoy en día lo está protegiendo. — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 17, 2022

Justamente, las palabras de Ospina están relacionadas con el audio que dio a conocer Chala, pues el exmilitar cuestionó su protección a Soler. “Qué tal si resuelven sus problemas en la justicia y no involucran ni a mi gobierno ni a mí”, escribió el alcalde de Cali en respuesta al sargento retirado.

Pese a la gravedad del audio en el que Soler habla de “cargarse” a Chala por las denuncias que ha hecho contra su la Secretaría de Seguridad y Justicia, Ospina ha preferido desligarse y pedir que no relacionen esta polémica con la Alcaldía. “A usted ni lo conozco y, por tanto, no lo califico, y respete”, señala el mandatario.

Ospina cerró intentando justificar la razón de su silencio sobre el audio con la presunta amenaza de Soler: “He aprendido que a las personas se les escucha, pero señalarme de paramilitar o contubernio con criminales es de lejos muy distinto a lo que soy y represento”,

Alexander Chala denunció la contratación del general Leonardo Barrero, mencionado por Otoniel ante la JEP por supuestos vínculos con grupos paramilitares, y el coronel Elkin Argote, destituido por presuntamente favorecer a alias Gárgola, líder de la banda La Constru.

El audio

En el fragmento de audio de 37 segundos publicado por Chala, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali señala: “Pero tú sabes que yo, hermanito, no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones hace once años... Y pues, hermano, como se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera”.

El audio continúa: “Yo con usted, como ya le he dicho como tres veces, lealtad. Pero el resto, hermano, los amigos, me los cargo. Empezando por el coronel y todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan y yo voy es de frente, tengo el pulmón en el aire para ir con todo, yo no soy un niño”.

Soler aseguró en un comunicado que el audio no es una amenaza y que con su frase “me lo cargo” se refería a denuncias judiciales contra el exmilitar. “De ninguna manera connota una amenaza de muerte o de otra índole”.

Según el funcionario, el audio es un fragmento “editado” de un mensaje de voz de WhatsApp, “enviado como parte de una conversación privada que sostuve hace dos semanas con un secretario de la Alcaldía de Cali, a quien considero mi amigo y hermano”. Aunque no lo menciona, SEMANA conoció que ese funcionario es Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de la capital del Valle del Cauca.