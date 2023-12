Padre de adolescente asesinada en Cali denuncia que su hija era acosada por el presunto homicida

El padre de la víctima, Gerardo González, reveló que lo vio de frente y cruzaron un par de palabras cuando le preguntó si conocía el paradero de la mujer, a lo que respondió que no.

Su rostro no le pareció sospechoso porque no tenía indicios de que amedrentara a su hija. Sin embargo, fue en las últimas horas cuando se enteró del supuesto acoso que protagonizaba. Así lo mencionó en Noticias Caracol :

“Mi hija mayor me comentó que él sí la morboseaba. Que cuando ellas salían por la mañana al colegio, él las morboseaba. Incluso, ellas se pasaban al otro lado de la calle para que él no las morboseara, pero fue apenas ayer que ella me comentó”, dijo el señor.