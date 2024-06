“Petro se la pasa viajando en Europa y dice que no puede hablar de las guerras, le contamos que en el Cauca hay una”: Paloma Valencia

“La situación del Cauca es verdaderamente dramática, esto no está ocurriendo ni en Israel, ni en Palestina ni en Ucrania. El presidente Petro se la pasa viajando en Europa y dice que no puede hablar de las guerras, le queremos contar que en el Cauca hay una guerra que se está llevando vidas y el provenir de los caucanos que viven un sentimiento de miedo”, precisó.

| Foto: Archivo Particular suministrado

Durante la administración del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las disidencias de las Farc aumentaron su capacidad criminal. Además de las formas tradicionales de terrorismo, ahora usan drones cargados con explosivos. | Foto: Archivo Particular suministrado

Al mismo tiempo, señaló que: “Su descuido por la seguridad no está llevando a que asesinen colombianos y esas muertes son su responsabilidad, como los asesinatos de los soldados y los policías porque usted no ha permitido que la superioridad de nuestras fuerzas, que la da la Fuerza Aérea a través de los bombardeos se puedan ejecutar. Usted le está cediendo el territorio a los violentos y no le venga a decir a Colombia que los está derrotando, porque están en todo su poder”.