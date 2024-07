Placas ilegibles, una de las principales causas de inmovilización de vehículos en Cali: ya van 300 este año

De acuerdo con las cifras, durante 2024 se han elaborado 1.064 procedimientos e inmovilizado 313 vehículos por placas ilegibles. “En uno de los operativos quedó evidenciado que no solo usan la placa de manera irregular o la acuestan, sino que también le ponen algún elemento encima”, señaló el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares.

”Uno demuestra con sus acciones qué tipo de persona es. Si usted es una persona buena, no tiene por qué esconderse o hacer lo propio con la placa de su vehículo. El que esconde la placa, esconde algo. No estoy diciendo que sea un delincuente, pero si usted es una persona de bien, no tiene por qué esconder la placa. Continuaremos con los operativos, porque tenemos muchos vehículos con placas ilegales”, argumentó el secretario Tabares.