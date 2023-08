Por esta razón se desataron disturbios en un colegio de Cali; autoridades ordenaron suspender las clases por tres días

Posteriormente, expresó: “Para uno como padre no es fácil exponer esto, más que estamos ante una sociedad que todo lo vuelve público. No lo quise exponer, nosotros no buscábamos que fuera haber más daño, fuimos egoístas al pensar solo en nuestro hijo. Hoy ustedes se enteraron, yo me enteré hace poquito, no lo quise hacer público, lo comenté con las directivas del colegio, y solo yo he manejando el caso con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI, porque el abuso sí pasó. Lastimosamente, nosotros como padres no nos enteramos de lo que pasa aquí por los docentes, sino por nuestros hijos, y mi hijo fue quien me llevó al sitio donde pasaron las cosas”, contó.