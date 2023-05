Roberto ‘Chontico’ Ortiz, firme en su aspiración a la Alcaldía de Cali: “La ciudad se atrasó 20 años por culpa de Jorge Iván Ospina”

A falta de cinco meses para las elecciones regionales, en las que el Pacto Histórico buscará consolidar su gobernanza, se están conociendo algunos candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de Colombia. Tal es el caso de Cali, donde en especial están sonando dos aspirantes: Tulio Gómez, máximo accionista del América, y Roberto Ortiz Ureña, excongresista y empresario del chance vallecaucano.

Roberto Ortiz, conocido como Chontico, conversó con el director de El País de Cali, Diego Martínez Lloreda, y además de exponer los planes que tiene para la ciudad, siendo hoy precandidato a la Alcaldía, criticó la administración de Jorge Iván Ospina.

“Yo he lanzado un mensaje contundente, y aquí tenemos que fijarnos en eso, porque Cali está sumida en un atraso de 20 años que le ha dejado esta administración del alcalde Ospina. Miremos ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, van para arriba, y nosotros pal’ estanco”, comentó Chontico.

Roberto Ortiz fue candidato a la alcaldía de Cali en 2019. - Foto: Cortesía prensa Roberto Ortiz

Valga recordar que Chontico que aspiró al mandato de Cali en 2019 y en las urnas ocupó el segundo lugar, con 199.807 sufragios, casi 100.000 menos que el ganador y hoy alcalde Jorge Iván Ospina.

De acuerdo con Roberto Ortiz, en la administración actual de la capital vallecaucana hay contratistas que, por ejemplo, cobran su sueldo pero no laboran. “Hay muchas irregularidades, mucho favoritismo, hay contratistas que llegan allá por Orden de Prestación de Servicios y solamente llegan a cobrar un salario, porque no trabajan”, expuso.

Según Chontico, la alcaldía de Ospina ha sido una “vergüenza total”, dado que solo se enfocó en cinco parques de Cali y en “amplió su portafolio, metió a la familia”.

Así mismo, reveló por qué su relación con el mandatario de Cali no es la mejor. “Recuerde que yo le tumbé a Jorge Iván Ospina el negocio de la ciudad inteligente, mediante el cual iba a entregar el alumbrado público a un privado. Por eso Jorge Iván me odia, porque yo conozco sus andanzas”.

Jorge Iván Ospina. Alcalde de Cali, a quien 'Chontico' criticó. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Chontico agregó que, en caso de ser elegido, en lugar de pagar lo que adeuda la ciudad, buscará aprovechar los recursos para solventar las principales problemáticas.

“No voy a enriquecer la banca de este país. Yo les voy a decir a ellos: denme un espacio, porque Cali tiene unos problemas gravísimos en materia de seguridad, de la malla vial, del transporte público y en materia de oportunidades”, expuso.

Tulio Gómez, en busca de firmas para aspirar

Se acabó la espera e intriga. Luego de meses de indecisión, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, confirmó este jueves que sí aspirará a la Alcaldía de Cali, para lo cual se inscribió en la Registraduría el movimiento ciudadano llamado “Todos con Cali”.

Tulio tendrá la maratónica labor de recoger 50.000 firmas en menos de 40 días para avalar su candidatura como independiente. El hasta ahora dirigente deportivo manifestó que no quiere recibir el aval de ningún partido político.

Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali, cuenta con varios negocios en la capital del Valle. - Foto: Instagram: @tulioagomezg

El movimiento ciudadano fue inscrito por la medallista olímpica Yuri Alvear y dos reconocidos comerciantes de la ciudad. “Quiero devolverle a Cali todo lo que me ha dado, pienso que es el momento de trabajar por Cali . Me iré por firmas, si por firmas no llego , prefiero no llegar. No quiero llegar amarrado a nadie ni que me toque que empezar a repartir secretarías”, señaló Tulio.

El ahora precandidato también es el propietario de la cadena de supermercados La Montaña, que llegó a Cali para reemplazar a la extinguida compañía La 14. No obstante, se deberá definir una posible inhabilidad de Tulio Gómez por la firma de un contrato hace menos de un año con la Alcaldía de Cali. Dicho vinculo fue firmado como representante legal del América de Cali para la utilización del estadio Pascual Guerrero.