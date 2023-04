“Se evaluarán las condiciones de mantenimiento y estado en que estaba el puente sobre el río La Vieja”: Presidente de la ANI.

Tras el desplome del puente El Alambrado, en la vía que comunica a los departamentos del Valle del Cauca y Quindío; William Fernando Camargo Triana, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a SEMANA que se evaluarán las condiciones de mantenimiento y estado en que estaba el puente.

“Inicialmente, lo que conocemos del evento es que se presenta una falla súbita, las causas están todavía por indagar, este es un proceso que se tiene que evaluar, por un lado, las condiciones de mantenimiento y estado del puente (condiciones estructurales) y la operación de los vehículos que estaban en ese momento en la zona”, dijo.

El funcionario indicó que este jueves, 13 de abril, llegarán al sitio de la emergencia expertos para realizar un peritaje y una valoración. Asimismo, desde la ANI le solicitaron a La Interventoría que haga una valoración. “Hemos convocado fronteras de ingenieros para que nos sirva como entidad de Gobierno en esta evaluación”, comentó a SEMANA.

En cuanto al tiempo en que puede tardar esta evaluación, Camargo Triana aseguró que los expertos serán quienes lo determinen.

“En este momento la zona está acordonada, se encuentra la Policía en un operativo para garantizar la mayor indemnidad de las pruebas y la información que existe ahí; con base en la valoración que hagan los expertos nos indicarán cronograma y fecha estimada, lo mismo por parte de La Interventoría”, sostuvo.

Agregó que cada caso tiene un tratamiento particular. “El colapso más reciente es el del puente Chirajara, no tengo datos del proceso y los tiempos; cada caso es particular, depende de la complejidad, el tipo de prueba y la información que deban recabar los expertos, pues ellos determinarán el cronograma para adelantar en el marco de la mayor seguridad posible”, insistió.

En desarrollo...