En entrevista con SEMANA, indicó que hace tres meses se le practicó un examen a la obra y no mostró signos que generaran preocupación.

Gobernador de Quindío tiene serias dudas sobre el colapso del puente del río La Vieja, ¿qué no le cuadra?

El desprendimiento que sufrió el puente El Alambrado este 12 de abril en el departamento de Quindío tomó por sorpresa a las autoridades, dado que no había mostrado signos de desgaste, luego de estar 39 años de pie. En medio del incidente, dos policías murieron y otras 15 personas resultaron heridas. En la región hay dudas y exigen respuestas.

En diálogo con SEMANA, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo planteó parte de las preguntas que deben solucionar los expertos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quienes asumirán las investigaciones de la emergencia este jueves con el respaldo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que suministrarán una tercera lectura del caso.

Los expertos determinarán las causas exactas del colapso del puente - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

En primer lugar, el mandatario dejó por sentado que la obra de 70 metros de largo que conecta a los municipios de La Tebaida con Sevilla llevaba varias décadas prestando el servicio: “Es un puente viejo. Realmente es un puente con muchos años”. Sin embargo, los técnicos no le sostienen la hipótesis de que la antigüedad pudo haber provocado el hecho.

Lo cierto es que la concesión que tiene a cargo el mantenimiento del corredor -Autopistas del Café- le aseguró que hace tres meses le practicó un análisis y los hallazgos no mostraron anomalías: “El puente está revisado cada tres meses, ese puente no presentaba riesgo, ninguna alarma que dijera que podía colapsar, no se le atribuye a eso”.

Ahora bien, alegó que la infraestructura fue diseñada para soportar el peso de varios automotores a la vez y cumplió ese papel hasta el 12 de abril. En el momento en que ocurrió el incidente, sus capacidades no estaban copadas por completo. Es decir, tenía un peso inferior al que estaría acostumbrado a soportar: cargaba con cinco vehículos.

Así lo afirmó el gobernador Roberto Jairo Jaramillo: “Ese puente soporta una carga de tractomulas impresionante y, en ese momento, no estaban pasando tractomulas. Eran camiones, literalmente, de tráfico liviano. Ya la gente experta podrá decir qué pudo haber pasado. Está descartado lo de un acto terrorista. Es que el puente estaba revisado”.

Destruidos quedó este vehículo luego del desplome del puente. - Foto: Tomada de redes sociales - A.P.I.

Cuatro camiones y un vehículo particular cayeron al abismo cuando colapsó la obra. Uno de ellos estaba moviendo armamento de la Policía Nacional para dotar a los uniformados que están en el Valle del Cauca. Dos miembros de la institución perdieron la vida en medio del fuerte impacto, identificados como José Flórez Márquez y Nelson Salgado Pérez.

Ahora bien, el mandatario se mostró preocupado por los estragos que puede causar en los bolsillos de los habitantes el cierre de la vía. Aunque habilitaron otros corredores, las largas distancias podrían aumentar los precios. Hay inquietud por las cargas que se desplazan entre la ciudad de Bogotá y el Puerto de Buenaventura, entre otros destinos.

El corredor que está disponible para los vehículos pesadas inicia en el municipio de Calarcá, Circasia, Pereira, Cartago y La Paila. Mientras que para los carros livianos está la ruta que arranca en Calarcá, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá, Cartago y La Paila. El paso por La Tebaida podría llegar a estar cerrado por varias semanas o meses.

Aunque la Gobernación de Quindío le solicitará al Gobierno nacional agilizar la recuperación con el propósito de habilitar lo más rápido posible el eje: “Es un puente de más de 70 metros, ¿cuánto puede demorarse ese puente en construirse nuevamente? No sé. Le vamos a pedir al Gobierno el menos tiempo posible o hacer puentes temporales”.

Un tractocamión cayó al río con el desplome del puente. - Foto: Tomada de redes sociales - A.P.I.

Este mensaje se le trasladará al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, este jueves en una visita que adelantará en la zona afectada. Allí se anunciará el plan de contingencia para reducir los riesgos y el impacto en el bolsillo de los transportadores que se mueven entre los departamentos del Eje Cafetero y los sectores del Pacífico colombiano.