Una pareja a bordo de una moto invadió carril del MIO de Cali y atacó con un machete uno de los buses.

Todo quedó grabado. Las imágenes muestran a la copiloto de la moto atravesar el vehículo y no dejar pasar el bus del MIO, posteriormente, el conductor de la motocicleta, enojado, se digirió directamente al parabrisas del bus y le lanzó varios machetazos e insultos al conductor del bus de servicio público.

El comportamiento de la pareja ha sido reprochado en redes sociales, donde algunos argumentan que un conductor que comete este tipo de imprudencias no debería obtener licencia de conducción.

“Este es un ejemplo del caos en que se encuentra la ciudad por culpa de una mala Alcaldía; invasión del carril del MIO por parte de motociclistas y parrillero sin casco, no respetan semáforos, calles llenas de huecos, moto ladrones haciendo de las suyas y ninguna autoridad que controle todo esto”; “muchos gamines”; “así es en toda Colombia, la gente perdió el respeto por lo más mínimo”; “embarguen esa moto, daño en bien ajeno”.

“Desde el Paro Nacional algunos inadaptados creen que pueden hacer lo que se les da en gana y sino amenazan o agreden al que se les cruce y la Policía no hace nada”; “deben ser sancionados por el Estado”; “multa de tránsito y denuncia penal debe acarrear esta parejita amorosa”; “a qué hora sale el video de ese gamín llorando y pidiendo perdón porque él no es así”; “a este tipo de personas no les deberían de dar licencia de conducción”; “vivir en Cali es un peligro, esa ciudad está perdida. Aman la delincuencia y el desorden social en el Valle. Qué susto ir por allá”. Han sido algunos de los comentarios.