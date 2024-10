“Yo lo perdono y lo dejo a Dios”: Madre de Sofía Delgado ante Brayan Campo, presunto asesino de su hija

“ Esto es un momento muy difícil, esto es algo muy duro que no se lo deseo a nadie ”, dijo inicialmente la mujer horas después de que se confirmara el crimen de la menor de 12 años.

Ante esto, la madre de Sofía dijo que a pesar de todo perdona a estas personas: “Se hará justicia porque lo que le hicieron a mi hija no tiene perdón de Dios, pero aun así yo los perdono y lo dejo todo a Dios y que él sea siendo justicia ”, recalcó.

Luego de la legalización de Brayan Campo, el 18 de octubre, el juzgado presidirá la audiencia de imputación de cargos en contra de este sujeto. “Que se haga también la justicia terrenal, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, porque este es un sufrimiento que no se lo deseo a nadie”, puntualizó Zúñiga.

La diligencia judicial está prevista que arranque hacia las 11:00 de la mañana este viernes, 18 de octubre, y luego la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en un centro carcelario . Entre tanto, desde la Fiscalía dieron a conocer que la mujer fue dejada en libertad porque no encontraron pruebas contundentes en su contra.

“Gente mala, gente con máscaras, que no tiene amor en el corazón; no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto. Nunca en la vida me llegué a imaginar esto, pero en este caso nos tocó a nosotros. Y le pido a Dios que esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas y que todo el peso de la Ley caiga sobre ellos”, dijo la madre de Sofía.