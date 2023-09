Alcalde de Cartagena denuncia que su voz fue clonada con inteligencia artificial con fines políticos

“Judith -Pinedo- ojo, hoy me enteré que te has reunido con Bejarano para unírtele, cuidado con jugarme sucio porque te voy a exponer públicamente. Ojo, yo llego a saber que tú andas diciendo que voy a apoyar a Bejarano, te voy a exponer públicamente, todos los robos y los saqueos a la secretarías para tu campaña, que tú has hecho en mi gobierno, en compinche de tu gente. Ya sabes, estás resultando igual a los demás, tú no puedes estar en eso, tú no puedes engañarme, tú no puedes mentirle a la gente, tú no puedes manipularme a mí, tú no puedes manipular a mi administración”, se escucha en el audio.