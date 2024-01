Cambia el pico y placa en Cartagena: así regirá la medida a partir del 2 de enero

Identifican nueva modalidad de estafa en Cartagena: cobros millonarios en cuestión de segundos

“En la primera transacción me dijo que no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que, de nuevo, la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó”, manifestó la mujer en redes sociales.